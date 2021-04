Srpska virologinja: Koronavirus će nestati sam od sebe, ali samo ako mu mi to dopustimo

Svjetski poznata beogradska virologinja 86-godišnja Ana Gligić, koja je 1972. godine bila na čelu tima koji je uspio izolirati virus velikih boginja, vjeruje da će koronavirus nestati sam od sebe, ali samo ako mu mi to dopustimo

“Cijeli životni vijek radila sam s najopasnijim virusima i nisam se nikad zarazila, a evo ovaj put i uz cijepljenje, virus me pokosio. To nam samo potvrđuje koliko je snažan i probitačan”, rekla je urazgovoru za Slobodnu Dalmaciju Gligić, koja je također preboljela covid-19.

“Izvukla sam živu glavu zahvaljujući cijepljenju koje je povećalo moja antitijela. U bolnici sam noćima ponavljala: ‘Daj izdrži deset dana dok cjepivo ne stvori antitijela koja će pojesti, odnosno neutralizirati virus koji sam u međuvremenu pokupila’. Tako je i bilo”, rekla je.

No borba s virusom nije bila laka: “Imala sam problema s nogama i hodanjem nakon što sam 13 dana praktički nepokretna preležala u bolnici na intenzivnoj njezi, priključena na kisik. I kad sam došla kući osjećala sam se strašno nemoćno. Praktički su me unijeli u kuću. Rekla sam: ako ovako ostane, bolje da me nema”. No ipak je krenulo na bolje.

Pretpostavlja da je pokupila zarazniji britanski soj virusa, no ne može sa sigurnošću potvrditi jer nije sekvenciran njezin genom.

“Cijepila sam se s kineskim cjepivom, koje me očito nije moglo dovoljno zaštititi od tog soja, no u konačnici mi je ipak pomoglo da preživim. Tri dana prije nego što sam osjetila simptome zaraze, dobila sam drugu dozu tog cjepiva. Apsolutno tada nisam vjerovala da sam zaražena. I kad je test bio pozitivan govorila sam da je to možda zato što PCR test ne razlikuje mrtvi od živog virusa. Međutim nije bilo zabune. Upala pluća i svi drugi simptomi pokazivali su da sam inficirana unatoč vakcini. Kašljala sam toliko snažno da ljudi oko mene u bolnici oka nisu mogli sklopiti”, objašnjava.

Iako je optimist, jako je zabrinuta trenutnom situacijom. Govori kako svaki put kada nešto pokušamo predvidjeti u vezi korone, virus nas prevari.

“Čak i nas koji taj virus dugo poznajemo. On se sada održava kroz razne mutacije. No mi apsolutno virus možemo pobijediti. On će sam nestati, ali samo ako mu mi to dopustimo, ako izgubi supstrat. Ako se budemo ponašali kao što je to sad slučaj u Indiji, gdje se ne poštuju pravila, gdje ljudi nisu cijepljeni, gdje masovno idu na političke skupove, okupljaju se na stadionima po 150 tisuća…, onda će virus još dugo, dugo biti nepokoren”, sigurna je liječnica.

Uvjerena je kako će doći trenutak kada SARS-CoV–2 više neće moći utjecati na naše živote.

“Korona u jednom trenutku neće moći naći svoj supstrat i morat će oslabjeti. Ako je nestala ebola, koja je bila daleko smrtonosnija nestat će i ova pošast. Pojedinačnih slučajeva svakako će biti, virus će ostati u prirodi, ali ne u ovom obliku da može izazvati pandemiju”, navodi i objašnjava kako virus sad mutira u svoju korist.

“On se prilagođava čovjeku, koji zapravo nije njegov ‘prijatelj’, odnosno nije najbolja podloga na kojoj se on može održati. Mutacijom je sebi omogućio naglo prenošenje i održavanje na čovjeku, a mi smo mu to, svojim brojnim kontaktima omogućili. Mutirani virus će zaustaviti svoju aktivnost kad se ne bude mogao dalje širiti, prvenstveno će u tome pomoći cijepljene i zato je procjepljivanje stanovništva izuzetno, izuzetno važno. Nikakvi koncerti ni masovna okupljanja na stadionima i drugdje ne smiju se dopustiti dok se ne procijepimo jer ćemo se naći u kaosu kakav je trenutno u Indiji”, zaključuje dr. Gligić u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.