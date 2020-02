Veljko Miljević priznao da je mason i otkrio da među njima ima i aktivnih političara

Odvjetnik Veljko Miljević otkrio je za RT da je i on mason i to u loži Velikog Orijenta Hrvatske. "Ja sam, imam pravo odgovoriti na to da jesam. I to je s određenog stajališta točno", kazao je vrhunski odvjetnik na pitanje je li slobodni zidar.

Veljko Miljević još se u studentskim danima zanimao za slobodno zidarstvo, a u organizaciju je ušao prije tri godine. "Ako je netko sudac unutar takve organizacije, član Visokog časnog suda, onda se time ukazuje da je to jedan visoki stupanj", kaže Miljević za RTL na pitanje na kojem je nivou u slobodnim zidarima. No, o slučaju o kojem bruji cijela država u organizaciji još nisu sudili. Za članstvo Dražena Jelenića Miljević je saznao u proljeće 2018. godine.

"Ali na način da je unaprijed u duhu masonske organizacije zatražio određenu zaštitu da ne mora baš svatko znati da je on član te organizacije", kazao je Miljević o Jeleniću koji je podnio ostavku nakon što se u javnosti doznalo da je mason. I tu, kaže, nema ništa sporno već je javno neizlaganje u duhu same organizacije. Zna ga kao časnog i odgovornog čovjeka i žao mu je što se nije borio za svoju funkciju. "Jer iza njega stoji Ustav RH", objašnjava Miljević. Kaže da su razlozi razrješenja Jelenića mogli biti ako nezakonito obavlja svoju dužnost ili ako je svojim postupanjem nanio štetu ugledu državnog odvjetništva. "Ja to čak nisam čuo ni od premijera jučer, od predsjednika Vlade. Ja to nisam čuo niti od ministra Bošnjakovića. Oni su govorili o tome da je on trebao njih upozoriti na to prije nego što imenovan na tu dužnost, da je član takve organizacije. To dozvoljavam", kaže Miljević.