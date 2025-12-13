Radnici otkrili kako je izbio požar u CIAK-u: 'Tu su najopasnije otpadne kemikalije'

Zbog požara u pogonu CIAK-a nedaleko od Zaboka, Zagorce su u noći budile poruke upozorenja. Zbog opasnosti od zagađenja zraka, obavljena su i mjerenja, čiji će rezultati biti objavljeni tijekom jutra

U mjestu Gubaševo kod Zaboka u petak navečer oko 23 sata izbio je požar u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, kojeg gasi više vatrogasnih službi. CIAK u toj industrijskoj zoni ima hale i pogon za recikliranje akumulatora, a lokalni mediji prenose da je na terenu više od 60 vatrogasaca. Oko pola četiri u noći brojne Zagorce probudila je poruka, odnosno HR112 ALERT u kojem se građane upozorava na potencijalnu opasnost zbog požara u zabočkom CIAK-u, javlja Zagorje.com.

Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL







Na ekranima mobitela pojavila se poruka na crvenoj podlozi, na engleskom te na njemačkom jeziku, a putem SMS-a i na hrvatskom jeziku. "Požar u skladištu CIAK-a u Zaboku, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi. Više na poveznici 112.hr/8NL", glasila je poruka Ravnateljstva Civilne zaštite Republike Hrvatske.