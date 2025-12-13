vatrena stihija

Radnici otkrili kako je izbio požar u CIAK-u: 'Tu su najopasnije otpadne kemikalije'

M.Da.

13.12.2025 u 08:23

Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka
Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Zbog požara u pogonu CIAK-a nedaleko od Zaboka, Zagorce su u noći budile poruke upozorenja. Zbog opasnosti od zagađenja zraka, obavljena su i mjerenja, čiji će rezultati biti objavljeni tijekom jutra

U mjestu Gubaševo kod Zaboka u petak navečer oko 23 sata izbio je požar u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, kojeg gasi više vatrogasnih službi. CIAK u toj industrijskoj zoni ima hale i pogon za recikliranje akumulatora, a lokalni mediji prenose da je na terenu više od 60 vatrogasaca.

Oko pola četiri u noći brojne Zagorce probudila je poruka, odnosno HR112 ALERT u kojem se građane upozorava na potencijalnu opasnost zbog požara u zabočkom CIAK-u, javlja Zagorje.com.

Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

Na ekranima mobitela pojavila se poruka na crvenoj podlozi, na engleskom te na njemačkom jeziku, a putem SMS-a i na hrvatskom jeziku.

"Požar u skladištu CIAK-a u Zaboku, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi. Više na poveznici 112.hr/8NL", glasila je poruka Ravnateljstva Civilne zaštite Republike Hrvatske.

Radnici su bili na domjenku

U to vrijeme radnici CIAK-a su bili na prigodnom božićnom domjenku. Za Zagorje.com tvrde da se u njihovim pogonima skladište "najopasnije otpadne kemikalije koje ima hrvatska kemijska industrija". Otkrivaju i kako je došlo do požara.

"Požar je prvo zahvatio nadstrešnicu. Dakle, vjerojatno se zapalila plastika ili tako nešto, jer ispod te nadstrešnice se skladišti miješani otpad. I onda kad se zapalila nadstrešnica, požar se počeo širiti na ostatak zgrade. Ovo je sad grozan osjećaj kad vidiš da u ponedjeljak nećemo imati kamo doći na posao", ispričali su radnici koji su s domjenka pohitali na poprište požara.

Osim upozorenja građanima da zatvore prozore, djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar'' obavili su mjerenja kvalitete zraka na mjestu požara, ali i u Zaboku, Oroslavju i Velikom Trgovišću. Rezultate tih mjerenja bi tijekom jutra trebala objaviti gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek.

"Vatrogasci su cijelu noć gasili požar, u jutarnjim satima stavljen je pod kontrolu. Sada vršimo dogašivanje manjih žarišta i nadamo se da ćemo do podne moći reći da je požar potpuno ugašen", rekao je za HRT Dražen Sinković, zapovjednik zagorske JVP, dodajući da je požar lokaliziran oko 2.30 ujutro.

