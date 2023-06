Velik iskorak: U KBC-u Zagreb niče centar za gensko čitanje tumora, evo i detalja

'To će biti najmoderniji i najbolje opremljen laboratorij za genomske analize . Samim time ćemo dobiti najnoviju opremu koja će nam omogućiti da radimo napredne genomske analize kao u bilo kojem vodećem svjetskom zdravstvenom centru. Važno je naglasiti da je u pitanju nacionalni projekt, to nije projekt samo KBC-a Zagreb i time ćemo dobiti nove mogućnosti jako puno novih mogućnosti što se tiče dijagnostike i liječenja pacijenata', rekao je prof. Borovečki.

Što se zapravo dozna kada se izvrši, obavi to gensko profiliranje tumora i koji je onda sljedeći korak? Kako se zapravo bira taj ciljani lijek? Borovečki u Dnevniku HTV-a pojašnjava:

'To je dosta složen postupak. Samo laboratorijsko profiliranje tumora koje se obavlja na ovim uređajima koje smo spomenuli je prvi korak. Nakon toga slijedi bioinformatička obrada takvih podataka. To je vrlo složeno. Samim time mi dobijemo u konačnici izvješće koje nam govori ne samo koje su mutacije prisutne kod pojedinog pacijenta u njegovom tumoru, nego također i koji su lijekovi koji mogu djelovati na te mutacije. I ono što je vrlo zanimljivo također je koji lijekovi ne mogu djelovati, što je već rečeno u prilogu, i postoje li neki novi lijekovi koji su u razvoju ako bi se mogli primijeniti kod tog pacijenta'. Laboratorij će se prostirati na površini od 504 metara.

U takvim laboratorijima rade uvijek liječnici, ali također i molekularni biolozi, tehničari, također i informatičari. 'I mi već imamo osnovni tim takvih djelatnika koji već imaju ekspertizu u takvim pristupima genetskog profiliranja', kaže.

Osim što će se raditi to genetsko profiliranje tumora, radit će se analize cijelog uputnog genoma. 'Taj laboratorij će imati brojne multiplicirajuće pozitivne učinke na hrvatsko zdravstvo. Takve metode se mogu koristiti ne samo u analizi tumorskog tkiva, nego i za druge bolesti. Sekvenciranje sljedeće generacije i to sekvenciranje cijelokupnog genoma omogućava u biti analizu cijelokupnog genetskog materijala u stanici, znači, praktički sve genetske podloge za nasljedne bolesti. I to će sad biti dostupno i našim pacijentima u Hrvatskoj. Neće se više trebati to slati u inozemstvo, a vjerujemo da ćemo dobiti uzorke za analizu iz drugih zemalja', istaknuo je.

'Personalizirana medicina podrazumijeva upravo to da imamo individualizirani pristup pacijentu. I na takav način omogućava i da dijagnostičke i terapijske pristupe prilagodimo pojedinom pacijentu. To se prije svega koristi danas u hematologiji, onkologiji, ali se više i u neurologiji i u kardiologiji. To proizlazi iz jednostavnog principa. To je da pravog pacijenta liječimo u pravo vrijeme, na pravi način, s pravim lijekom', rekao je prof. Borovečki.