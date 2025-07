Veliki gradovi posebno su na udaru toplinskog vala, postoji i razlog: Što su urbani toplinski otoci?

Urbani toplinski otoci su gradska područja koja su znatno toplija od svojih ruralnih okolina zbog zgrada, asfaltiranih površina i ljudskih aktivnosti poput vožnje automobila. Kao rezultat toga, toplinski valovi u gradovima postaju još intenzivniji, piše Deutsche Welle.

Taj takozvani učinak urbanog toplinskog otoka može povisiti temperature za 10 do 15 stupnjeva Celzija. S obzirom na to da više od polovice svjetskog stanovništva već živi u urbanim područjima a očekuje se da će taj broj do 2050. narasti na gotovo 70 posto, mnogi ljudi pate zbog velike vrućine.