Velika promjena u Njemačkoj: Porezne olakšice za milijune kućanstava financirat će bogatiji

Ministar financija Lars Klingbeil rekao je da će obitelji sa srednjim primanjima i dvoje djece od 2028. godine imati više od 600 eura godišnje dodatno na raspolaganju. " Želimo rasteretiti obitelji s djecom i omogućiti da im na kraju mjeseca ostane nešto više novaca ", poručio je Klingbeil.

Mjere će se uvoditi postupno, a u punoj će se mjeri primjenjivati od 2028. godine, priopćilo je ministarstvo financija. Dio troška vlada planira nadoknaditi povećanjem poreza za osobe s najvišim primanjima, čemu se protive poslovna udruženja.

Doplatak za djecu povećat će se sa sadašnjih 259 na 267 eura mjesečno po djetetu u 2027. godini, a potom na 272 eura u 2028. godini. Povećat će se i osnovni neoporezivi osobni odbitak na 12.564 eura u 2027. te na 12.900 eura godinu kasnije.

Najviša stopa poreza na dohodak od 45 posto primjenjivat će se na oporezive prihode veće od 250.000 eura, dok će se za godišnje prihode iznad 280.000 eura uvesti nova stopa od 47 posto. Socijaldemokratska stranka (SPD), kojoj pripada i Klingbeil, tu je izmjenu prozvala "porezom za superbogate".

"Odlučili smo porezni sustav učiniti pravednijim, pa oni s najvišim primanjima moraju dati nešto veći doprinos", rekao je Klingbeil.

Zbog te reforme vlada ove godine očekuje 1,55 milijardi eura manji priljev od poreza, pri čemu su već uračunate mjere koje bi trebale nadoknaditi dio tog troška. Do 2028. godine taj bi manjak, prema procjenama, mogao narasti na čak 5,6 milijardi eura.

Industrija nije zadovoljna

Njemačka industrija nije zadovoljna poreznom reformom. Industrijsko udruženje BDI smatra da ona ne donosi dovoljno koristi poduzećima, koja od vlade očekuju veće porezno rasterećenje.

"Veći porezni teret snosit će upravo poduzeća koja ulažu, obrazuju pripravnike i otvaraju nova radna mjesta u Njemačkoj", rekla je glavna izvršna direktorica Njemačke industrijske i trgovinske komore (DIHK) Helena Melnikov, upozorivši da će im ubuduće ostati manje sredstava za inovacije, ulaganja i novo zapošljavanje..

Kritikama se pridružila i udruga malih i srednjih poduzeća DMB, čiji je predsjednik Marc Tenbieg upozorio da će veći porezi za osobe s najvišim primanjima pogoditi brojna uspješna mala i srednja poduzeća te obeshrabriti ulaganja.

Reformu je odobrilo i ministarstvo gospodarstva koje vode konzervativci, ali je u pismu ministarstvu financija ocijenilo da nije dovoljno ambiciozna, što ukazuje na napetosti unutar vladajuće koalicije.

Klingbeil je odbacio javne kritike, poručivši da koalicijski partneri dijele odgovornost za upravljanje zemljom.