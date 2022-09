Veći broj Rusa sletio u Beograd, bježe od rata i mobilizacije: 'Molim vas, zaustavite Putina'

Na beogradski aerodrom u srijedu je sletjela veća grupa Rusa, bježeći od rata i mobilizacije koju je jutros proglasio predsjednik Rusije Vladimir Putin

Julija kaže da su pozive dobili mladići, iako je prvo rečeno da mladi ljudi neće dobivati pozive. A pozivi su im, prema njenim riječima, stigli na kućne adrese.

„Moj brat je pred Izjumom. Regrutirali su ga iako ima 20 godina. Već tri mjeseca je u Izjumu u ratu. On je u rat otišao 29. lipnja i bio je u Izjumu i Harkivu. Ne vjerujte svemu što se u Rusiji govori!“ kaže Julija.

"Želimo ostati ovdje"

Reporteri Nove.rs razgovarali su i s Irinom, koja kaže da je sa suprugom stigla iz Moskve kako bi bili sigurni.

„Jako sam uplašena za svoju obitelj i prijatelje, naravno, i za vlastitu sigurnost. Prije nekog vremena i moja kći došla je u Beograd. Sada smo suprug i ja došli u Beograd kako bismo bili sigurni. Želimo ostati ovdje“, priča Irina kroz suze, pa dodaje da je vrlo tužna i da nikako ne razumije zašto se dogodio rat s Ukrajinom.

„Prilično sam uplašena i tužna jer moja vlada vodi lošu politiku. Želim kazati da Ukrajincima treba sloboda, molim da se prestane sa sukobom. Ponavljam, ljudi, molim vas, prestanite s napadima. Molim vas, zaustavite Putina. Što se njega tiče, mogu reći da je on vrlo opasan i da je to jedan ubojica. To nije dobra osoba, on ne brine o narodu, sigurna sam u to“, uvjerava Irina.

"Uplašen sam zbog rata"

Bilo je i onih koji su tvrdili da je u Moskvi sve normalno kao i ranije te da Ukrajincima ne žele ništa dobro. „Ukrajina kao Ukrajina, to je skroz druga tema u Moskvi. To su različite stvari, ali ništa dobro ne mislim o Kijevu i toj zemlji“, priča obitelj iz Moskve.

Da je uplašen, tvrdi i Aleksej, mladić iz predgrađa glavnog grada Rusije koji navodi da je došao kod rođaka.

„Uplašen sam zbog rata, a u Beograd sam došao posjetiti rođake“, kazao je za Novu.rs Aleksej, kojeg je nakon toga majka odvojila od kamere, očigledno u strahu od cijele situacije.

Podsjetimo, predsjednik Rusije Vladimir Putin proglasio je djelomičnu mobilizaciju u kojoj će biti regrutirani rezervisti. To znači da će oko 300.000 rezervista biti pozvano u rat protiv Ukrajinaca s obzirom na to da je posljednjih dana ruska vojska doživjela katastrofalne gubitke na bojišnici.

Vijest o mobilizaciji dovela je do enormnog poskupljenja cijena zrakoplovnih karata iz Moskve. Sve karte su planule, iako je cijena dostigla vrijednost i do 5600 dolara.