Već uočeni prvi nedostaci nove uredbe o osobnoj asistenciji: 'To je neprihvatljivo'

Iz Udruge Sjena već ističu kako nova uredba o osobnoj asistenciji ima ozbiljnih nedostataka. Sam ministar Piletić je priznao da ona ne rješava sva pitanja kojih se dotakla odluka Ustanvog suda kojom su suspendirani dijelovi Zakona o osobnoj asistenciji

Nakon što je Ustavni sud srušio dijelove Zakona o osobnoj asistenciji, Vlada je donijela uredbu o izmjenama i dopunama tog zakona. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Marin Piletić, poručio je kako njegovo ministarstvo ima rok od 60 dana da donese novi pravilnik. Istaknuo je da će svih trenutnih 8050 korisnika osobne asistencije biti ponovno procijenjeni. Oni će moći i podnijeti zahtjev za kompenzacijske mjere, koje bi mogle koštati nešto više od 190 milijuna eura godišnje. Pravo na uslugu osobnog asistenta počinjat će od izvršnosti rješenja, a ne prvog dana korištenja. Punoljetni korisnici koji su koristili uslugu 19. prosinca 2025. nastavit će je koristiti do donošenja novog izvršnog rješenja koje će po službenoj dužnosti pokrenuti Hrvatski zavod za socijalni rad.

Nadoknađivanje razlike na zahtjev Ako im se utvrdi pravo na veći broj sati osobne asistencije, razlika će se nadoknađivati na zahtjev korisnika. Djeca i osobe s invaliditetom koje ranije nisu imale pravo na asistenciju mogu podnijeti zahtjev u roku od šest mjeseci od donošenja uredbe. Piletić je rekao da uredba ne rješava sva pitanja kojih se tiče odluka Ustavnog suda, zbog čega se u nadolazećoj godini planiraju izmjene zakona i pravilnika. "Mi ćemo u udruzi Sjena pomno analizirati uredbu sa svojim stručnim pravnim timom, posebno dijelove koji se tiču kompenzacije. Odluka Ustavnog suda bila je opomena vlasti, poruka da u temeljnim ljudskim pravima nema političkog pregovaranja. Mi majke ćemo braniti prava svoje djece koliko god bude potrebno, i nikad se od toga nećemo umoriti. Naučit ćemo vlast kako se voli i poštuje domovina, poručila je za 24sata Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena koja je na Ustavnom sudu i inicirala ovo pitanje.