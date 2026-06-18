Već sada gori više nego lani: Vatrogasci otkrili zabrinjavajuće brojke

Hrvatski vatrogasci i vojska spremni su za novu protupožarnu sezonu, a ove godine na raspolaganju imaju šest kanadera, šest air tractora i helikopter, rečeno je na konferenciji za novinare koju je u četvrtak u Divuljama održala Hrvatska vatrogasna zajednica.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je da su danas održali sjednicu Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, a s 15. lipnjem uspostavljeno je Operativno-vatrogasno zapovjedništvo kojim zapovijeda glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. ​Medved je izvijestio da ove godine imamo veću opožarenu površinu u odnosu na 2025. godinu, a danas su vatrogasne snage s kontinenta dislocirane na priobalje, tako da se pokriva površina od Brijuna do Mljeta. Postavljene su 224 kamere na 113 lokacija, što će Operativno-vatrogasnom zapovjedništvu omogućiti dobivanje realne slike s terena. Za ovu sezonu imamo spremno šest kanadera, šest air tractora i helikopter za potrebe protupožarne zaštite, istaknuo je Medved.

Na koordinaciji su razgovarali o problemu odgovornosti vlasnika privatnog zemljišta u slučaju požara. "Zadužili smo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije da u koordinaciji s nadležnim resorima pronađe model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara", kaže Medved. Tucaković je ustvrdio kako je cjelokupni vatrogasni sustav spreman za sezonu, trenutno je za područje priobalja na raspolaganju 5000 vatrogasaca.