Važna obavijest iz policije oko izdavanja putovnica i osobnih u Zagrebu

Izrađene osobne iskaznice i putovnice za koje su zahtjevi podneseni u Petrinjskoj 30 preuzimaju se na navedenoj adresi, u prizemlju, od 7 do 19 sati. Poslovi oružja i državljanstva i dalje se obavljaju u Petrinjskoj 30 i to u vremenu od 8 do 15 sati. Poslovi prebivališta, osobnih iskaznica i putovnica od utorka, 2. svibnja 2023. godine, obavljat će se na lokacijama koje možete pronaći sljedećem linku.