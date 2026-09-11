Vatrogasce na Braču čeka dramatična noć: 'Pripremili smo se za buru'

Tijekom dana vatrogascima su pomagala čak četiri kanadera, a prema procjenama s terena, izgorjele su stotine hektara trave, niskog raslinja i borove šume.

'Požar je i dalje aktivan. Sada preraspoređujem snage. Podigao sam u ispomoć vatrogasce iz Dubrovnika i Šibenika te iz priobalja dodatnih 100 vatrogasaca i 30 vozila', rekao je za 24sata glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Dodao je kako kuće sada nisu ugrožene.

Snimke koje su na svojoj Facebook stranici objavili vatrogasci, pokazuju da je situacija s dolaskom noći postala još ozbiljnija. Naime, kako je pao mrak, zračne snage su se morale povući pa se s vatrom bore samo vatrogasci na tlu.