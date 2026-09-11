Vatrogasce na Braču čeka dramatična noć: 'Pripremili smo se za buru'

Požar koji je sinoć nešto poslije 23 sata buknuo između Bobovišća i Ložišća na Braču i dalje nije pod kontrolom, već se širi na jug
Tijekom dana vatrogascima su pomagala čak četiri kanadera, a prema procjenama s terena, izgorjele su stotine hektara trave, niskog raslinja i borove šume.
'Požar je i dalje aktivan. Sada preraspoređujem snage. Podigao sam u ispomoć vatrogasce iz Dubrovnika i Šibenika te iz priobalja dodatnih 100 vatrogasaca i 30 vozila', rekao je za 24sata glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Dodao je kako kuće sada nisu ugrožene.
Snimke koje su na svojoj Facebook stranici objavili vatrogasci, pokazuju da je situacija s dolaskom noći postala još ozbiljnija. Naime, kako je pao mrak, zračne snage su se morale povući pa se s vatrom bore samo vatrogasci na tlu.
'Pripremili smo se za buru', rekao je za Dalmatinski portal, glavni brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
Istaknuo je kako se požar širi na jug i jugoistok, prema pustinji Blaca.
'Ni svi kanaderi i air tractori cjelog ga dana nisu mogli zaustaviti da ne krene tim putem', dodao je Martinić Dragan.
'Dobro je da je ono što smo sinoć radili za sada u redu. Nemam problema na području Bobovišća, Ložišća i Pothuma. Tu bura može nanijeti više štete. Može aktivirati požar koji može krenuti u smjeru Milne, ali na to smo spremni. Ovo što ide na Blaca... Bit će jako duga noć', rekao je Martinić Dragan za Dalmatinski portal.