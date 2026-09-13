Djeca se vraćaju u školu nakon napada: 'U Hrvatskoj se potiče kultura nasilja, odrasli daju vrlo loš primjer'

‘Prije svega želim brz oporavak dječaku koji je stradao i djelatnici škole koja je priskočila u pomoć. Nadam se iskreno da se ovakve tragedije više neće događati i da ćemo kao odrasli naći način da suzbijemo ovakve oblike nasilja’, rekla je Katkić Stanić u razgovoru sa novinarkom Sabinom Tandarom Knezović za Dnevnik Nove TV.

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Uoči ponedjeljka roditeljima savjetuje da provjere kako se njihova djeca osjećaju nakon svega što se dogodilo.

‘Moja poruka je da škola mora biti sigurno mjesto za djecu i da je odgovornost odraslih da im se ta sigurnost osigura’, poručila je.

Nastavnicima predlaže da, ako procijene da je potrebno, na početku nastave odvoje vrijeme za razgovor. ‘Neka odvoje prvih pet, deset, 15 minuta da otvore tu temu u razredu, da razgovaraju s djecom o tome, da i njih pitaju što misle kako bi izgledala sigurna škola.’