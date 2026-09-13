Djeca se vraćaju u školu nakon napada: 'U Hrvatskoj se potiče kultura nasilja, odrasli daju vrlo loš primjer'

Učenici se u ponedjeljak vraćaju u zagrebačku Elektrotehničku školu nakon napada u kojem je prošlog tjedna teško ozlijeđen učenik, a ranjena je i djelatnica škole. Cijeli tjedan u školi će biti krizni tim koji će učenicima, nastavnicima i roditeljima pružati psihološku pomoć. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić uoči povratka upozorava da škola mora biti sigurno mjesto, ali i da problem nasilja daleko nadilazi njezine zidove
‘Prije svega želim brz oporavak dječaku koji je stradao i djelatnici škole koja je priskočila u pomoć. Nadam se iskreno da se ovakve tragedije više neće događati i da ćemo kao odrasli naći način da suzbijemo ovakve oblike nasilja’, rekla je Katkić Stanić u razgovoru sa novinarkom Sabinom Tandarom Knezović za Dnevnik Nove TV.
Učenici se vraćaju, krizni tim ostaje cijeli tjedan
Uoči ponedjeljka roditeljima savjetuje da provjere kako se njihova djeca osjećaju nakon svega što se dogodilo.
‘Moja poruka je da škola mora biti sigurno mjesto za djecu i da je odgovornost odraslih da im se ta sigurnost osigura’, poručila je.
Nastavnicima predlaže da, ako procijene da je potrebno, na početku nastave odvoje vrijeme za razgovor. ‘Neka odvoje prvih pet, deset, 15 minuta da otvore tu temu u razredu, da razgovaraju s djecom o tome, da i njih pitaju što misle kako bi izgledala sigurna škola.’
‘Djeca koja snimaju nasilje također ga produžuju’
Pravobraniteljica upozorava da djeca, osim prava, imaju i odgovornost za vlastito ponašanje. Posebno ju zabrinjavaju vršnjaci koji fizički ne sudjeluju u sukobima, ali ih snimaju mobitelima, komentiraju, dijele sadržaj i podržavaju nasilje na društvenim mrežama.
‘To je nešto što je jednako neprihvatljivo kao i samo nasilje. Ključna poruka mora biti da nasilje mora prestati’, rekla je.
‘Odrasli djeci daju vrlo loš primjer’
Katkić Stanić posebno je oštro govorila o reakcijama odraslih nakon napada.
‘Ono što mi se čini u posljednje vrijeme je da mi odrasli predstavljamo vrlo loš primjer djeci. U zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj se potiče kultura nasilja’, rekla je.
Kao primjer navela je reakcije na društvenim mrežama nakon napada. ‘Imate cijeli niz poruka građana u kojima se traže imena i prezimena djece, traže se podaci o roditeljima, poziva se na linč, poziva se na novo nasilje. To je nešto što je apsolutno neprihvatljivo.’
‘Djeca uče od nas’, upozorila je.
Roditelji i sustav moraju prepoznati znakove na vrijeme
Rješenje, smatra pravobraniteljica, nije samo reagirati kada se dogodi težak incident. Potrebni su preventivni programi od najranije dobi kojima će se djecu učiti empatiji, prihvaćanju različitosti, kontroli ljutnje i nenasilnom rješavanju sukoba.
Roditelji pritom moraju pratiti promjene u ponašanju i emocionalnom stanju svoje djece, dok stručnjaci i institucije moraju na vrijeme prepoznati znakove ozbiljnijih poteškoća.
‘Odgovornost sustava, odnosno stručnjaka u različitim sustavima, jest da prepozna neke rane znakove koji će ukazivati da se kod djece javljaju određene poteškoće i da na te poteškoće na vrijeme odgovori prije nego što imamo ovakve teške oblike nasilja ili incidenta’, zaključila je.