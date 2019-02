'Vatikanski ugovori mogu se mijenjati, a Hrvatska bi mogla primijeniti jedan od ova tri modela'

GLAS i Hrvatska stranka umirovljenika u srijedu su u Hrvatskom saboru ponovno podgrijali strasti zahtjevom da se pokrene revizija Vatikanskih ugovora, koji definiraju odnos Katoličke crkve s hrvatskom državom. Iako su znali da je takav pokušaj osuđen na neuspjeh jer kod vladajuće većine, HDZ-a i niza manjih partnera, ne postoji ni najmanja želja za takvom revizijom, ipak su odlučili uzburkati emocije u javnosti još jednom svjetonazorskom temom. U osnovi je sporno to što preko Vatikanskih ugovora u financiranju Katoličke crkve sudjeluju svi, pa i oni koji nisu pripadnici te vjerske zajednice

Vjerske zajednice u Njemačkoj mogu same prikupljati taj namet ili to država može činiti za njih.

Ovaj sociolog religije kaže i da sva istraživanja pokazuju da je pripadnost vjerskim zajednicama u Europi u opadanju.

'Češka je najmanje religiozna zemlja u Europi. U Estoniji, Švedskoj i Nizozemskoj postotak osoba koje se ne smatraju pripadnicima nijedne vjerske zajednice iznosi preko 70 posto dok je u Velikoj Britaniji, Belgiji, Danskoj i Norveškoj iznad 50 posto. Poljska i Litva su najreligioznije zemlje u Europi', iznio je podatke Maštruko.

S druge strane, kod nas je otpor vlasti prema promjeni Vatikanskih ugovora izuzetno visok. Premijer Plenković je u četvrtak na sjednici Vlade tako kazao odlučno 'ne' reviziji.

'GLAS je pokrenuo taj postupak znajući da neće proći kod vladajuće većine. No jednom, dva, tri puta i iz desetog pokušaja će možda proći. Revizija se može izvršiti. Talijani su to napravili sedamdesetih godina - mijenjali su Lateranske ugovore koji su iz 1929. godine i isto vezani za financiranje. Dakle, može se to. Dobro je što postoji svijest da to treba regulirati na drugačiji način', zaključio je Maštruko.