Vanđelić se ne osjeća odgovornim za kašnjenje obnove nakon potresa u Zagrebu, a ne vidi kako Paladina može pomoći

Dvije godine od zagrebačkog potresa obnova grada još uvijek nije u punom zamahu, a sudeći prema trenutnoj situaciji, mogla bi trajati i nekoliko desetljeća

"Sam fond ima svoju internu efikasnost. On je odluke koje je dobio od ministarstva odradio 83% zaključno sa prošlim mjesecom", kaže. Na pitanje osjeća li se odgovornim za trenutnu situaciju Vanđelić je rekao: "Ne, ne osjećam se odgovornim."

Na pitanje može li Ivan Paladina ubrzati cijeli proces, Vanđelić kaže: "Moram priznati da ne vidim kako."

"Prvo, on će se suočiti s onim s čime su se suočili i drugi, a to je da je zakonodavni okvir vrlo čvrst i zadan. On se sastoji od tehničkih propisa, programa mjera, pravilnika i Zakona o obnovi. Plus, zahtjevi građana, 14 tisuća koji čekaju za grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju. Šest sedmina još uvijek nije riješena. On bi trebao ubrzati sve procese kod donošenja odluka, a tek onda se baviti time kako središnji državni ured i Fond za obnovu to obnavljaju. Ali nemojmo zaboraviti javne zgrade", kaže.