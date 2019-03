Vakula prognozira: Do ponedjeljka sunčano i još toplije, pa nova promjena!

Sljedećih dana diljem Hrvatske još toplije, ali je po nizinama unutrašnjosti i dalje moguć slab mraz, osobito u subotu. Vikend još pretežno vedar, uz mogućnost mjestimične kratkotrajne magle, te uz više oblaka u subotu uglavnom u Podunavlju

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano, uz mjestimičnu kratkotrajnu maglu te većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka između -2 i 1 °C, a najviša poslijepodnevna uglavnom 16 i 17 °C. Podjednako svježe jutro i relativno topli dan, uz tiho ili samo slab vjetar, bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz dojam sunčana vremena, ali uz više oblaka i jutarnje sumaglice i magle nego tijekom četvrtka. I po kotlinama gorske Hrvatske i unutrašnjosti Istre je ujutro moguća i magla i mraz - sasvim uobičajene pojave za ovaj dio godine, kao i najniža temperatura - u gorju i unutrašnjosti Istre -2 do 0 °C, a uz obalu sjevernog Jadrana od 6 do 8 °C.

No, tijekom dana iznadprosječno toplo, uz pretežno sunčano vrijeme. Bura još uglavnom ujutro može remetiti promet za jači vjetar najosjetljivijim skupinama vozila. Bura će u noći i ujutro puhati i u većinom sunčanoj Dalmaciji, a tijekom dana će je uglavnom zamijeniti maestral, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito, vidljivost izvrsna. Temperatura zraka ujutro uz obalu od 6 do 10 °C, a u unutrašnjosti niža, u Sinju i okolici gdjegod vjerojatno i oko 0 °C, pri tlu uz mogućnost slabog mraza. Najviša dnevna 19 do 21 °C! Iznadprosječno će toplo biti i na jugu Hrvatske, te vedro ili malo oblačno, najprije uz buru, zatim maestral, te malo do umjereno valovito more.