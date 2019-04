Vakula otkriva kakvo nas vrijeme čeka za produljeni vikend: Hladnoće sigurno neće biti, ali za kišu se to ne može tvrditi...

Malo kiše, pa i u obliku pljuska kojeg može pratiti grmljavina, bit će tijekom četvrtka uglavnom na kopnu, a u južnijim krajevima vjerojatnije u ponedjeljak. No, za detaljnije i pouzdanije prognoze posljednje trećine mnogima produljenog blagdanskog vikenda najbolje je još pričekati

U srijedu će u istočnoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, osobito u drugom dijelu dana u Baranji i Podunavlju. Vjetar uglavnom slab sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati pa će ujutro još mjestimice biti i slabog mraza. Slab jutarnji mraz moguć je i u središnjoj Hrvatskoj, ali je manje vjerojatan nego u utorak zbog malo više jutarnje temperature. A danju će prevladavati sunčano, uz slab do umjeren sjeveroistočnjak i najvišu temperaturu oko 18 °C. U gorskoj Hrvatskoj ujutro temperatura i oko -1 °C, pa je mraz najvjerojatniji, a lokalno može biti i magle. Na sjevernom Jadranu najniža temperatura oko 10 °C.

'Srećom, na 2 metra visine 'minusi' su bili rijetki, uglavnom u gorju, Posavini i Zagorju, a u srijedu će biti još i rjeđi. Osim većinom više temperature, sljedećih će dana biti i više oblaka nego u utorak, ali će i dalje prevladavati sunčano. Malo kiše, pa i u obliku pljuska kojeg može pratiti grmljavina, bit će tijekom četvrtka uglavnom na kopnu, a u južnijim krajevima vjerojatnije u ponedjeljak. No, za detaljnije i pouzdanije prognoze posljednje trećine mnogima produljenog blagdanskog vikenda najbolje je još pričekati. Hladnoće sigurno neće biti, ali za kišu se to ne može tvrditi...', stoji u prognozi.

Tijekom dana će biti barem djelomice sunčano s najvišom temperaturom od 15 °C u gorju do 20 °C na sjevernom Jadranu. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočnjak i bura, a poslijepodne na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano. Puhat će slaba i umjerena bura, poslijepodne na moru zapadnjak i sjeverozapadnjak, uz umjereno valovito more, a prolazno će biti i jugozapadnog vjetra. Najviša dnevna temperatura između 17 i 22 °C.

Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, uz mnogo sunčanih sati, na otocima i vedrine. Vjetar uglavnom slab, a poslijepodne na otvorenom do umjeren zapadni i sjeverozapadni uz malo do umjereno valovito more.