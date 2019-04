Ministar najavio čašćenje radnika s 2500 kuna, poslodavci iznenađeni: Treba to na vrijeme planirati

Najava ministra turizma Garija Cappellija kako bi uskoro mogla zaživjeti Cro kartica iznenadila je, čini se, poslodavce. Oni pozdravljaju taj projekt, ali upozoravaju: ako on i krene ove godine, trebat će im vremena za planiranje i stvaranje budžeta za isplatu nove nagrade radnicima

Njegov nasljednik Cappelli najavljivao je Cro karticu u 2018., međutim, godina je prošla, a to nije realizirano.

'Podržavamo ovu mjeru u cilju jačanja domaće turističke potrošnje i poticanja razvoja turizma na kontinentu. Dobrodošle su sve mjere Vlade koje će unaprijediti uvjete rada i HUP se u tom kontekstu zalaže za povećanje neoporezivih naknada radnicima. Slijedom toga je krajem prošle godine i uveden novi neoporezivi iznos od 5000 kuna godišnje po radniku te su nam stoga potrebne detaljnije analize i procjena efekta ove mjere od dodatnih neoporezivih 2500 kuna namjenske nagrade radnicima. Bez obzira na oslobođenje od poreza, i ova se nova nagrada treba na vrijeme planirati i budžetirati te ćemo tek dodatnim analizama znati koliko je poslodavaca u mogućnosti odlučiti se na nagrađivanje radnika Cro karticama, ako one i službeno stupe na snagu ove godine', izjavio je Majetić za tportal.

Podsjetimo, kad se tek počeo razvijati projekt Cro kartice, govorilo se o dva modela.

Prvi je predviđao ukidanje postojećeg regresa do 2500 kuna i uvođenje turističkog vaučera do 10.000 kuna godišnje, dok je drugi predviđao zadržavanje regresa i uvođenje vaučera u iznosu do 5000 kuna.

Novac bi poslodavci uplaćivali na poseban bankovni račun, a građani bi ga trošili putem Cro kartice.

Pritom bi se 50 posto novca moglo potrošiti za smještaj, 30 posto za hranu i piće, a ostatak za ostale turističke sadržaje.

Država bi putem poreznih olakšica trebala stimulirati poduzetnike da omoguće svojim djelatnicima Cro kartice. Razmatralo se uvođenje olakšice kod poreza na dobit u iznosu od 25, pa sve do 100 posto uplaćenog iznosa za turistički vaučer.