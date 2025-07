Vakula najavio veliku promjenu vremena za vikend: Pada temperatura, moguća tuča i pijavice

'Ljudska prognoza, od meteorologa s iskustvom, je najmanje loša. Radim prognozu na temelju barem stotinjak izračuna različitih modela atmosfere. Takve su prognoze na Hrvatskom radiju, Hrvatskoj televiziji i drugim nacionalnim televizijama gdje rade moji kolege meteorolozi. Razne aplikacije sadrže samo jedan izračun jednog modela atmosfere, ali prognoze na HRT Meteo aplikaciji su ljudske prognoze koje ja radim i pratim', objasnio je Vakula, dodajući da ne treba vjerovati kompjuterskim izračunima, odnosno prognozama koje tvrde u sat pa i u minutu točno kada će negdje doći do oluje', kaže meteorolog.

Otkrio je i kako se on sam informira o vremenskoj prognozi.

Poznati meteorolog za Jutarnji list se osvrnuo na sve češće navike korisnika da informacije o vremenu traže na stranicama i aplikacijama. 'One nisu dovoljno pouzdane. To su obmane i varke. Na primjer, prognoze koje kažu da će prekosutra u točno određeno vrijeme u nekom dijelu Zagreba pasti kiša. Te prognoze još uvijek nisu pouzdane i pitanje je hoće li ikada i biti', dodaje Vakula.

Vakula je posebno upozorio na fenomen dugotrajne vrućine bez noćnog osvježenja koja povećava smrtnost. Priznao je da je njemu osobno vrućina draža nego kada mu je hladno iako na sebi ima mnogo slojeva odjeće, a potom prozvao svog 'imenjaka', meteorologa-amatera Ivana Šolića zvanog Mali Vakula.

'Sretan sam što postoje amateri, zaljubljenici u meteorologiju. I sam se trudim zainteresirati djecu pa radim promocije po vrtićima, školama, knjižnicama, župama... Sam sam kriv što je tih hobista i znatiželjnika sve više. Ali ljuti me što neki ljudi ne provjeravaju izvor informacija pa dolazi do kaosa. Ivan Šolić ili „Mali Vakula” se meteorologijom bavi jako dugo. On je završio šumarski fakultet, ali je aktivan kao meteorolog, ljudi ga prate i vjeruju mu. Imao je puno kvalitetnih prognoza. Šteta što nije završio PMF, inženjersku fiziku ili geofiziku s meteorologijom. Postoji i studij fizike okoliša na PMF-u u Splitu. Ja kao meteorolog nikada ne bih javno nekome davao savjete o srčanim manama i krvožilnom sustavu. Time sam dovoljno rekao', ističe Vakula.