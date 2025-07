Sprema se jako nevrijeme: Pljuskovi, olujan vjetar i pad temperature

Na zapadu u petak prijepodne više oblaka, bit će promjenjivo, a kiše ili pljuskova može biti ponajprije na sjevernom Jadranu, iako je poneki moguć i uz granicu sa Slovenijom. Na istoku i jugu od jutra biti pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, uz obalu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od 15 do 20, a na moru između 21 i 26 stupnjeva, javlja RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima više oblaka, bit će i nešto nestabilnije pa je uz lokalni razvoj oblaka moguće i malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, prolazno i jugozapadnjak, a temperatura oko 30, 31 pa će biti malo manje vruće.

Na istoku zemlje podjednako visoka temperatura, maksimalna do 35 stupnjeva pa će biti vrlo vruće i sparno. Uz to veći dio dana pretežno sunčano, a puhat će slab do umjerne sjeverozapadnjak.

U Dalmaciji pretežno sunčano te vrlo vruće, temperatura većinom od 32 do 36 stupnjeva, a puhat će slab do umjeren vjetar s mora. UV indeks će uz manjak oblaka biti vrlo visok pa ne zaboravite na zaštitu od sunca, a more je ljetno toplo - temperatura je mjestimice i iznad 25 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjiva naoblaka, ponegdje i malo kiše ili lokalni pljuskovi. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, uz obalu i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura većinom od 26 do 31 stupanj.

Idućih dana

Za vikend nam se sprema jača promjena vremena - bit će kiše i pljuskova, lokalno i izraženih nevremena s obilnom oborinom te jakim i olujnim vjetrom, osobito u noći na nedjelju te opet u ponedjeljak navečer i u noći na utorak. Veći dio novog tjedna će proći u znaku nestabilnog vremena. Opet će se i temperatura sniziti pa će od nedjelje biti ugodnije, čak i ispod prosjeka za kraj srpnja, ponegdje dnevna neće ni prelaziti 25 stupnjeva.

Promjena će zahvatiti i Jadran, prvo sjeverni dio, a onda će krajem subote pljuskova biti i u Dalmaciji. Duž cijele obale su u noći na nedjelju moguća i jača nevremena, a još izglednija u noći na utorak. U subotu vruće, a onda će se od nedjelje temperatura i uz obalu sniziti, a bit će i vjetrovitije, zapuhat će bura, utorak i jaka s olujnim udarima.