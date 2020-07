Vakula o brzoj i žestokoj promjeni vremena: Evo kada će biti vrhunac

Svojevrsni vrhunac ovog nestabilnog razdoblja imat ćemo od petka navečer do subotnjeg podneva, kada u većini Hrvatske slijedi razmjerno brza i žestoka promjena vremena zbog koje su meteorolozi DHMZ-a objavili mnogobrojna upozorenja vidljiva i u europskom METEOALARM sustavu, javlja HRTov meteorolog Zoran Vakula

Osim često obilne kiše bit će i munja i gromova te prolazno jakog, na udare vjerojatno i olujnog vjetra, uz osvježenje. No prije toga, u prvom dijelu petka, imat ćemo i sunčanog vremena, u Dalmaciji i vrućeg. Stoga putovanja i kopnom i morem najbolje završite do petka poslijepodne ili počnite u subotu poslijepodne, još bolje - tijekom nedjelje, a plovite li - u petak navečer potražite sigurnu luku, javlja hrt.hr.

U većinom vrućoj Dalmaciji nestabilno će u unutrašnjosti biti od poslijepodneva, a na obali tek navečer, kada je ponegdje moguće i nevrijeme.

Do tada more mirno i malo valovito, temperature oko 23 °C. Na jugu Hrvatske i u petak najsunčanije i najtoplije, ujutro uz temperaturu od 20 do 23 °C, a poslijepodne od 31 do 33 °C.

Mjestimični pljuskovi mogući su tek navečer i u noći na subotu.