[UŽIVO] Saborski odbor za medije jednoglasno razriješio Kazimira Bačića, Renato Kunić postao vršitelj dužnosti

U 12 sati održana je sjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora. Kazimir Bačić jednoglasno je razriješen dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a. Renato Kunić izabran je sa sedam glasova za i četiri protiv za vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a

Mladen Čutura , predsjednik Nadzornog odbora HRT-a, održao je kratak uvodni govor, u kojemu je rekao da se Nadzorni odbor sastao i vidio da se HRT nalazi u problemu. 'Činjenica je da je Bačiću određen istražni zatvor u trajanju od 30 dana. Ne znamo što će se događati dalje. Sukladno članku 19. stavak 5. Zakona o HRT-u, određeno je da glavni ravnatelj imenuje zamjenika koji ima ovlasti i obveze glavnog ravnatelja ako glavni ravnatelj ne ograniči njegove ovlasti u slučaju njegove odsutnosti. Otegotna okolnost je to što je Bačić svom zamjeniku ograničio ovlasti u vezi zapošljavanja i preraspodjele radnika, čime je onemogućio da se odvijaju procesi rada na HRT-u. NO je donio odluku o pokretanju postupka razrješenja glavnog ravnatelja jer zbog odluke o istražnom zatvoru ne može obavljati svoju dužnost', rekao je Čutura.

'Kad sam čuo izlaganje gospodina Čuture, vidimo što je najveća rak-rana hrvatske države to što je sve po zakonu. Kod nas su sve pljačke po zakonu, pa i ravnatelj HRT-a određuje onoga tko će ga zamijeniti i što će taj raditi, bez obzira što se sad ravnatelj nalazi u zatvoru', rekao je član Odbora.

Očito je da se nisu torbe i torbarenje uključili u ovu raspravu, on bi i danas bio glavni ravnatelj HRT-a, dodao je.

'Katastrofa je to da Renato Kunić bude i jedan sat v.d. na HRT-u, jer to je ista struktura. Ima dovoljno kvalitetnih ljudi. On je samo lutak koji ova ekipa drži na joysticku', rekao je predstavnik Zeleno-lijevog bloka Vilim Matula.

Karolina Vidović Krišto rekla je da se treba govoriti i o kumskoj vezi Renata Kunića s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek. 'Treba hitno sazvati sjednicu na kojoj će ministrica kulture govoriti ne samo o smjeni ravnatelja, nego i njegovoj zamjeni, a njezinu kumu', rekla je Vidović Krišto.

Vanjska članica Odbora za medije Đurđica Klancir upitala je predsjednika Nadzornog odbora Čuturu jesu li na HRT-u razmatrali poslovnu štetu koju je počinio Bačić. 'Vidljivo je da se on predstavljao kao ravnatelj, da je to što je činio činio tijekom radnog vremena, kontaktirao je s komercijalnim bankama za koje smo vidjeli da su vezane uz HRT. Jeste li razmotrili poslovnu štetu', upitala je.

'Sve ovo o čemu govorite doznajemo iz medija. Ovo jesu objektivne štete koje su nanesene, ali službeno nismo doznali ništa. Ovo je sve iz novina', rekao je Čutura.

'Smatram da su navedeni pogrešni razlozi za smjenu. Podsjećam da Sabor imenuje glavnog ravnatelja HRT-a i Sabor ga može smijeniti. Trebamo osvijestiti sebi da smo mi zakonodavac i da se to u Saboru stavi na dnevni red i da ga se smijeni, kad već neće sam odstupiti', rekao je vanjski član Odbora Nino Raspudić.

'HRT je loša ustanova, gotovo uvijek i gotovo u svemu. Vrlo često su proizvodi HRT-a kič i nacionalizam, a vrlo rijetko oaza kulture. Treba okončati eru nekontroliranog i neprofesionalnog rada HRT-a, zato treba pokrenuti promjene', rekao je vanjski član Odbora Saša Milošević, dodavši da nema javnog interesa za postojanje HRT-a.