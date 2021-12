Milanović spustio Plenkoviću zbog napada na Banske dvore: Zec je bio doma, a moja supruga je prošla tuda, izrešetali bi je kao švicarski sir!

Uoči 29. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade Puma i dana 2. oklopno mehanizirane bojne Pume, predsjednik Zoran Milanović posjetio je Vojarnu 7. gardijske brigade Pume.

"Ne, ja sam samo upozorio, ja sam tvrdi kohabitator. Tko laže taj i krade", kazao je. "Onima koji varaju ne vjeruješ", komentirao je Milanović."Čast svakome, veresija nikome", ponavlja Milanović, a prenosi Dnevnik.hr.

"Lijepo, ali takvo već nešto postoji. Uvijek je neki svetac kada se takvo nešto monumentalno ispali, ali to je nedomišljeno", komentirao je predsjednik demografske mjere.

O presudi Vidoševiću kaže: "Znam da su neki vaši kolege tezgarili za njega i primali honorare. Veliki pad i opet HDZ-ovac!", kazao je Milanović.

O uvođenju eura, Milanović kaže da je neodgovorno govoriti samo o benefitima uvođenja eura. "Ja nisam božansko biće da donosim samo radosne vijesti, ali premijer je to zamislio kao jolly, jolly....".

Što se obveza nošenja maski tiče rekao je da smo u situaciji da mjere ne trebaju u birtiji, ali kada ulaziš u poreznu upravu onda treba COVID potvrda.

'Koji pametnjaković je to smislio? To su smislili intelektualni lumpenproleteri. Ustavni sud je to podržao, Djed mraz postoji….Ustavni sud, pa naravno da je to podržao, to se telefonom rješava', kazao je.

Komentirao je i svoj neodlazak u BiH i izjavu premijera na tu temu: “Kao da se najeo marelica fermentiranih. Ja nisam shvatio što je htio poručiti. On kaže da nema podatke….pa daj si odi tamo. Ja izmišljam, ali zato je služba u BiH u pravu. Mene to osobno ne vrijeđa. On nije dobio podatke o tome? Mogu mu im ja poslati”, izjavio je.

“Hrvatski zec je bio doma, a moja supruga je tamo trebala proći minutu ranije. Prorešetao bi je kao švicarski sir. Onda je sluđeno otišao u Bruxellesu. HDZ-ovci kradu i lažu”, komentirao je Milanović napad na Banskim dvorima prošle godine godine.