Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, zajedno s predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, sudjelovao je na svečanosti obilježavanja 30. godišnjice osnivanja i djelovanja Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske

„Imat ćete našu podršku, moju i hrvatske Vlade da se taj proces završi što je moguće prije jer vaša zemlja je zrela za to, ona je postigla ogroman napredak u posljednjih dvadeset godina“, poručio je predsjednik Milanović.

„Crnoj Gori je mjesto u Europskoj uniji. Crna Gora je u NATO-u i dobro da je tako. To se u posljednjim danima želi obezvrijediti i kompromitirati. Želim da jedna delikatna situacija ne ugrožava stabilnost Crne Gore. Vi ste susjedi i ja imam razumijevanja za sentiment onih koji su pripadnici vaše zajednice, koji se osjećaju drukčije i koji svoju perspektivu vide sjeveroistočno. To je društvena i politička činjenica, ali dogovor, razgovor i nagovaranje, to je ono što želim modernoj, posebnoj, lijepoj i po svemu osobitoj Crnoj Gore, zemlji i narodu“, poručio je predsjednik Milanović.

Izrazio je zadovoljstvo brojem Crnogoraca u hrvatskom društvu za koje je rekao da ih zapravo ne doživljava kao manjinu.