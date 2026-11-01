Ukrajinci uništili rusku vojnu opremu vrijednu 70 milijuna dolara

Zelenski je dodao da su ukrajinske snage pogodile su tvornicu Kamenski u ruskoj Rostovskoj oblasti, postrojenje koje se koristi za proizvodnju projektila.

Objavio satelitsku snimku napada

Zelenski je zahvalio Službi sigurnosti Ukrajine (SBU) i ostalim postrojbama obrambenih snaga koje su sudjelovale u izvođenju ovih napada, te objavio satelinsku snimku mjesta napada.