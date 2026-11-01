Ukrajinci uništili rusku vojnu opremu vrijednu 70 milijuna dolara

Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, objavio je da su ukrajinske snage u napadima uništile rusku vojnu opremu vrijednu oko 70 milijuna dolara, uključujući napredne sustave protuzračne obrane i vojni objekt. Pogođeni su sustav Pancir-S2, zapovjedno vozilo sustava S-400 Trijumf te tvornica u Rostovskoj oblasti.
Zelenski je dodao da su ukrajinske snage pogodile su tvornicu Kamenski u ruskoj Rostovskoj oblasti, postrojenje koje se koristi za proizvodnju projektila.
Objavio satelitsku snimku napada
Zelenski je zahvalio Službi sigurnosti Ukrajine (SBU) i ostalim postrojbama obrambenih snaga koje su sudjelovale u izvođenju ovih napada, te objavio satelinsku snimku mjesta napada.
Ukrajinski udari uslijedili su nakon što su ruske snage u noći s 31. listopada na 1. studenoga gađale energetsku infrastrukturu u četiri ukrajinske oblasti. Zbog tih napada stotine tisuća kućanstava jutros su i dalje bile bez električne energije.