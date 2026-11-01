sustav Pancir-S2

Ukrajinci uništili rusku vojnu opremu vrijednu 70 milijuna dolara

V. B.

01.11.2026 u 17:12

Pogođeni kompleks u Rostovskoj oblasti
Pogođeni kompleks u Rostovskoj oblasti Izvor: Društvene mreže / Autor: X - Zelenski
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, objavio je da su ukrajinske snage u napadima uništile rusku vojnu opremu vrijednu oko 70 milijuna dolara, uključujući napredne sustave protuzračne obrane i vojni objekt. Pogođeni su sustav Pancir-S2, zapovjedno vozilo sustava S-400 Trijumf te tvornica u Rostovskoj oblasti.

Zelenski je dodao da su ukrajinske snage pogodile su tvornicu Kamenski u ruskoj Rostovskoj oblasti, postrojenje koje se koristi za proizvodnju projektila.

Objavio satelitsku snimku napada

Zelenski je zahvalio Službi sigurnosti Ukrajine (SBU) i ostalim postrojbama obrambenih snaga koje su sudjelovale u izvođenju ovih napada, te objavio satelinsku snimku mjesta napada.

Ukrajinski udari uslijedili su nakon što su ruske snage u noći s 31. listopada na 1. studenoga gađale energetsku infrastrukturu u četiri ukrajinske oblasti. Zbog tih napada stotine tisuća kućanstava jutros su i dalje bile bez električne energije.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEVJEROJATNE SCENE

NEVJEROJATNE SCENE

Sjeo u automobil i zapalio cigaretu, a onda je odjeknula eksplozija
sustav Pancir-S2

sustav Pancir-S2

Ukrajinci uništili rusku vojnu opremu vrijednu 70 milijuna dolara
ČEKA SE KONAČNA POTVRDA

ČEKA SE KONAČNA POTVRDA

Trump okuplja svoje saveznike na Floridi: Stiže i gost s Balkana

najpopularnije

Još vijesti