Trump okuplja svoje saveznike na Floridi: Stiže i gost s Balkana

Dodikovo sudjelovanje na skupu pod nazivom CPAC Circle Retreat and Gala, o kojemu piše američki magazin The Atlantic , trebalo bi obilježiti njegov povratak na međunarodnu političku scenu nakon što mu je američka administracija ukinula sankcije.

Milorad Dodik , čelnik bosanskih Srba i blizak saveznik Moskve, trebao bi se sljedećeg tjedna pojaviti na skupu američkih konzervativaca u Trumpovu imanju Mar-a-Lago na Floridi. Ondje će se, nakon američkih međuizbora 3. studenoga, okupiti istaknuti predstavnici pokreta MAGA kako bi razgovarali o političkim planovima i predsjedničkim izborima 2028. godine.

Prema izvorima upoznatima s Dodikovim planovima, njegov dolazak još nije konačno potvrđen i detalji se mogu promijeniti.

Lobiranje za ukidanje sankcija

Dodikov put u SAD dolazi nakon što je Republika Srpska posljednjih godina potrošila milijune dolara na lobiranje kako bi popravila Dodikov imidž u Trumpovu političkom okruženju. Među angažiranim osobama bili su Rudy Giuliani, bivši Trumpov osobni odvjetnik, bivši guverner Illinoisa Rod Blagojevich te tvrtka u kojoj radi Katie Wiles, kći šefice Trumpova kabineta Susie Wiles.

Republika Srpska angažirala je i dvojicu Trumpovih političkih savjetnika, Jamesa Blaira i Chrisa LaCivitu, koji su sudjelovali u pripremama za izbore u tom entitetu. Nakon što je njihov angažman dospio u javnost, a Trump ih kritizirao, novac koji su zaradili donirali su fondu za njegovu predsjedničku knjižnicu.

Nakon pobjede svoje stranke na izborima, Dodik je zasluge pripisao i Trumpu i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. 'Da nije bilo veličanstvene pobjede Donalda Trumpa, danas bismo vjerojatno bili politički mrtvaci', rekao je svojim pristašama.

Sankcije ukinute, separatističke ambicije ostale

Trumpovi ustupci Dodiku izazvali su zabrinutost diplomata i stručnjaka u regiji, ponajprije zbog njegovih separatističkih ambicija i otvorene potpore koju dobiva od Putina. Dodik zagovara odvajanje Republike Srpske od BiH, što bi moglo ponovno otvoriti opasna pitanja za stabilnost zemlje i cijele regije.

Američki sadašnji i bivši dužnosnici s kojima je razgovarao The Atlantic smatraju da bi Dodik mogao nastojati ubrzati ostvarenje svojih političkih ciljeva dok je Trump na vlasti. Procjenjuju da bi mu eventualna demokratska administracija nakon 2028. mogla biti znatno manje naklonjena.

