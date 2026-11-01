Kutleša s Mirogoja: ‘Budimo pažljivi jedni prema drugima dok još imamo vremena ljubiti’

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša je na svetkovinu Svih svetih u nedjelju na Mirogoju predvodio misno slavlje te rekao da Crkva od nas ne traži da zaboravimo žalost zbog naših pokojnih nego nam otvara pogled prema radosti svih svetih, slaveći one koji sada žive u punini zajedništva s Bogom

Nadbiskup Kutleša je središnje euharistijsko slavlje predvodio ispred crkve Krista Kralja, a nakon mise je izgovorio homiliju "Dok još imamo vremena ljubiti". Boli koje s godinama nauče šutjeti Ovdje, na Mirogoju, rekao je Kutleša, svatko od nas traži svoje, netko dolazi prvi put, netko desetljećima, a još zastane kao pred prvim rastankom. "Ima boli koje s godinama nauče šutjeti, ali ne prestaju voljeti, no Crkva danas ne traži da zaboravimo svoju žalost. Usred nje otvara nam pogled prema radosti svih svetih", rekao je Kutleša, dodavši slavimo one u kojima je Kristova milost pobijedila grijeh i koji sada žive u punini zajedništva s Bogom.

"Njihov je zemaljski put dovršen. Naš još traje, ali pozvani smo istoj radosti", poručio je. Današnja svetkovina, istaknuo je, i za nas je razlog duboke radosti jer Krist doista dovršava ono što je njegova milost započela u ljudskome životu. "Donijeli smo cvijeće i zapalili svijeće. Sada svoje drage povjeravamo Božjemu milosrđu i s tom nadom molimo za svoje pokojne i pitamo se kako živjeti vrijeme koje nam je još darovano", rekao je Kutleša.. "Pokojne predajemo Božjemu sudu i milosrđu (...) Naš dolazak zato nadilazi čuvanje uspomene - ljubav postaje zagovor", rekao je Kutleša i pozvao vjernike da molitve za svoje pokojne "prošire i na one do čijega groba nitko neće doći". Budimo pažljivi jedni prema drugima i dopustimo Kristu da nas mijenja Pozvao je ljude da budu pažljiviji jedni prema drugima jer to, nažalost, često shvatimo prekasno, kada i ne slutimo da netko po posljednji put zatvara vrata svog doma. "Neka nas ta spoznaja danas učini pažljivijima prema onima čiji glas još možemo čuti. Na ovomu nam mjestu postaje jasno koliko je malo bilo potrebno za nečiju radost: posjet, strpljivo slušanje, ruka na ramenu. I koliko su nas skupo stajale riječi izgovorene u žurbi, ljutni, ponosu ili u želji da uzvratimo strelicom koja ljuto ranjava", rekao je Kutleša. Odgovor se, kazao je, često vidi u odnosu prema onima kojima je sve više potrebna naša pomoć: prema nemoćnomu roditelju, bolesnomu supružniku, prema djetetu.

Blagdan Svih svetih na zagrebačkom groblju Mirogoj Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL







+5 Blagdan Svih svetih na zagrebačkom groblju Mirogoj Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL