Raste zabrinutost u Europi: Njemačka bilježi sve više sabotaža i aktivnosti dronova

Prema njezinim riječima, pokušaj napada na zračnu luku Leipzig/Halle upućuje na daljnju eskalaciju. Njemačka je u međuvremenu uložila više novca i razvila nove instrumente za zaštitu kritične infrastrukture i suzbijanje dezinformacija, no Rotter upozorava da veća ulaganja sama po sebi ne jamče i veću otpornost.

Njemačka je od kolovoza 2026. zabilježila više od 160 sumnjivih slučajeva sabotaže i više od 740 sumnjivih aktivnosti dronova iznad kritične infrastrukture, izjavila je u razgovoru za HRT Andrea Rotter, stručnjakinja za sigurnost i obranu Zaklade Hanns Seidel.

Cilj je odvraćanje, a ne rat

Europsko naoružavanje ne treba shvatiti kao pripremu za neizbježan rat, istaknula je Rotter. Cilj je potencijalnom protivniku pokazati da bi troškovi napada bili veći od moguće koristi.

Dok se sigurnosna situacija u svijetu pogoršava, Njemačka modernizira i povećava svoju vojsku, koja je prvi put dosegnula 190.000 aktivnih pripadnika. Ipak, put do planiranih 460.000 vojnika i vojnikinja još je dug. Cilj je imati 260.000 aktivnih pripadnika i 200.000 rezervista.

Stručnjaci su, prema Rotter, skeptični prema tome može li dobrovoljni model novačenja osigurati dovoljan broj vojnika. Od srpnja 2027. uvodi se obvezni liječnički pregled za vojsku, a Ministarstvo obrane od početka iste godine izvještavat će parlament svakih šest mjeseci o popunjavanju vojnih redova.

Ako broj pripadnika ne bude rastao očekivanim tempom ili se sigurnosna situacija pogorša, parlament bi mogao uvesti vojnu obvezu.

Umjetna inteligencija mijenja ratovanje

Rotter je upozorila i na sve veću ulogu umjetne inteligencije u modernom ratovanju. Vojna prednost sve više ovisi o prikupljanju i brzoj obradi velikih količina podataka te sposobnosti pravodobnog reagiranja. Ukrajina je, istaknula je, primjer razvoja automatiziranih i autonomnih sustava na koje umjetna inteligencija može znatno utjecati.

‘Moderno ratovanje nezamislivo je bez umjetne inteligencije’, zaključila je razgovor za HRT Rotter.