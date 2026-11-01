NEVJEROJATNE SCENE

Sjeo u automobil i zapalio cigaretu, a onda je odjeknula eksplozija

M.Či.

01.11.2026 u 18:40

Eksplozija automobila u Schladmingu
Eksplozija automobila u Schladmingu Izvor: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Untertal-Rohrmoos / Autor: Freiwillige Feuerwehr Untertal-Rohrmoos
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Scena je djelovala poput filmske. Muškarac prilazi automobilu, sjeda u njega, pali cigaretu i u sljedećem trenutku začuje se eksplozija

Gotovo nevjerojatno zvuči, ali upravo se to dogodilo u Schladmingu. Eksplozija koja je rano u subotu probudila tu skijašku meku mogla je završiti puno tragičnije. Naime, u automobilu su se nalazile dvije bačve zapremnine 200 litara koje su sadržavale kemikalije te bova propana.

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Nakon eksplozije, zbog koje su dijelovi vozila letjeli čak 40 metara, 47-godišnji muškarac sam je izašao iz vozila.

Hitne službe koje su došle na mjesto nesreće utvrdile su da je imao izuzetnu sreću te je gotovo neozlijeđen, ali je iz predostrožnosti prevezen na pregled u obližnju bolnicu, objavili su na Facebooku lokalni vatrogasci.

Sumnjaju da je, iz još nepoznatog razloga, tijekom noći s petka na subotu, plin počeo istjecati iz boce i sakupljati se u unutrašnjosti automobila. Kad je muškarac zapalio cigaretu, zapalio se i plin te je došlo do eksplozije.

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Sjeo u automobil i zapalio cigaretu, a onda je odjeknula eksplozija
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