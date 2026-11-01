Električar Renato glumio šeficu DORH-a, Plenkoviću poslao poziv na ispitivanje

Takvu je odluku donio Općinski kazneni sud u Zagrebu, nakon što je psihijatrijski vještak utvrdio da Renato V. nije sposoban sudjelovati u raspravi, piše Doris Vučić, novinarka Jutarnjeg lista.

Električar podrijetlom iz BiH, koji je živio na sjeveru Europe, tijekom svibnja 2021. godine u više se navrata lažno predstavljao kao glavna državna odvjetnica. U njezino je ime slao mailove iz Zagreba, Češke pa i Švedske, služeći se lažnom adresom Zlata.Hrvoj.Šipek@dorh.hr, koju je otvorio na internetskoj stranici Emkei.cz, namijenjenoj slanju e-pošte s lažnim identitetom pošiljatelja.

Niz pravopisnih grešaka

Koncem tog mjeseca, točnije 20. svibnja malo iza tri sata ujutro, poslao je mail premijeru Plenkoviću pod naslovom "Poziv", a u sadržaju je, uz više pravopisnih grešaka, napisao: "Poziv za ispitivanje radijskog kaznenog djela. Osumnjičeni ste za izdavanje Republike Hrvatske i njihovog naroda."