Električar Renato glumio šeficu DORH-a, Plenkoviću poslao poziv na ispitivanje

Zbog uznemiravanja premijera Andreja Plenkovića, kojemu se predstavljao kao sada već bivša glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, električar Renato V. (40) iz Švedske šest će mjeseci provesti na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi
Takvu je odluku donio Općinski kazneni sud u Zagrebu, nakon što je psihijatrijski vještak utvrdio da Renato V. nije sposoban sudjelovati u raspravi, piše Doris Vučić, novinarka Jutarnjeg lista.
Električar podrijetlom iz BiH, koji je živio na sjeveru Europe, tijekom svibnja 2021. godine u više se navrata lažno predstavljao kao glavna državna odvjetnica. U njezino je ime slao mailove iz Zagreba, Češke pa i Švedske, služeći se lažnom adresom Zlata.Hrvoj.Šipek@dorh.hr, koju je otvorio na internetskoj stranici Emkei.cz, namijenjenoj slanju e-pošte s lažnim identitetom pošiljatelja.
Niz pravopisnih grešaka
Koncem tog mjeseca, točnije 20. svibnja malo iza tri sata ujutro, poslao je mail premijeru Plenkoviću pod naslovom "Poziv", a u sadržaju je, uz više pravopisnih grešaka, napisao: "Poziv za ispitivanje radijskog kaznenog djela. Osumnjičeni ste za izdavanje Republike Hrvatske i njihovog naroda."
Zbog uznemiravanja premijera Andreja Plenkovića, kojemu se predstavljao kao sada već bivša glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, električar Renato V. (40) iz Švedske šest će mjeseci provesti na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi.
Takvu je odluku donio Općinski kazneni sud u Zagrebu, nakon što je psihijatrijski vještak utvrdio da Renato V. nije sposoban sudjelovati u raspravi.
Renato V. ispitan je putem međunarodne pravne pomoći i rekao je da nema što za navesti vezano uz djelo za koje ga se tereti. Kazao je da su mu vjerojatno neki ljudi u prošlosti kreirali te lažne e-mail adrese i optužili ga za prijetnje.
Renato V. nije kazneno odgovoran jer je utvrđeno da je u vrijeme počinjenja djela bio neubrojiv, a sud je njegovu obranu ocijenio krajnje nevjerodostojnom i nelogičnom.