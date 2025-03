Uzbuna u turističkoj destinaciji: Preminulo više od 160 osoba, stiglo važno upozorenje

Problem je što su se u Turskoj mnogi okrenuli vlastitom pečenju rakije jer je porez na alkohol drastično povećan kako bi se napunila kronično prazna državna blagajna. Boca obične raki je Turcima postala luksuz: košta oko 35 eura, što je gotovo trostruko više nego što bi takva boca koštala i u Njemačkoj. A obzirom da je i prosječna plaća negdje oko 570 eura, nema malo žednih koji su se opet sjetili starog kotla za pečenje rakije, piše DW.



No problem jest što se ne rade žestice samo za sebe, nego i za prodaju i za ugostiteljstvo. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je čak izdalo upozorenje putnicima i turistima u Turskoj neka svakako izbjegavaju bilo kakvu žesticu iz već otvorene boce ili one kojoj je oštećen pečat – u Turskoj je on plavo-tirkizan preko zatvarača boce. I turske udruge upozoravaju turiste neka se radije okane ponuda “all inclusive” gdje to znači i alkoholna pića jer se gotovo sigurno izlažu životnoj opasnosti.