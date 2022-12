Uzbekistan: 18 djece umrlo nakon konzumacije sirupa iz Indije

Uzbekistansko ministarstvo zdravlja objavilo je u srijedu da je najmanje 18 djece umrlo nakon što su konzumirali medicinski sirup koji je proizveo indijski proizvođač lijekova Marion Biotech Pvt Ltd.

Incident je sličan incidentu koji se dogodio u Gambiji gdje je najmanje 70 djece umrlo nakon korištenja sirupa protiv prehlade i kašlja koji je proizveo Maiden Pharmaceuticals Ltd. iz New Delhija. Indijska vlada i ta tvrtka zanijekali su da su za to bili krivi njihovi lijekovi.

Uzbečko ministarstvo zdravlja objavilo je da je dalo otkaze sedmero zaposlenika zbog nemara jer nisu pravodobno analizirali smrtne slučajeve i poduzeli potrebne mjere. Poduzete su i disciplinske mjere protiv nekih "specijalista", a tablete i sirupi Doc-1 Max povučeni su iz ljekarni.