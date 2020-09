[VIDEO/FOTO] Uz stroge epidemiološke mjere počinje izvanredna sjednica Sabora

Uz stroge epidemiološke mjere, Hrvatski sabor u srijedu počinje dvotjednu izvanrednu sjednicu čije je sazivanje zatražila Vlada kako bi Sabor čim prije donio zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

"Želimo pokušati uz što širi konsenzus, a to uključuje i oporbene stranke, doći do zakonskog okvira koji će omogućiti učinkovitu i kvalitetnu obnovu grada Zagreba", poručio je premijer Andrej Plenković sa sjednice Vlade. Kazao je kako je nakon prvog čitanja zakona napravljena temeljita analiza zastupničkih prijedloga, te kako je Vlada uvažila više od 25 konkretnih prijedloga, a neke djelomično. Za prijedloge koje nije mogla uvažiti, dala je jasnu argumentaciju.

S obzirom da se radi o izvanrednoj sjednici, u srijedu neće biti "aktualnog prijepodneva", zastupnici će premijera i članove Vlade o aktualnim temama moći propitivati 16. rujna, kada počinje redovna sjednica i redovno jesensko zasjedanje koje traje do 15. prosinca.

Sabor redovito ne zasjeda od 15. prosinca do 15. siječnja te od 15. srpnja do 15. rujna, no na zahtjev predsjednika države, Vlade ili većine zastupnika, predsjednik Sabora, može ga sazvati na izvanredno zasjedanje.

Maske obvezne

Kako bi se spriječila zaraza koronavirusom, od srijede će u Sabornici zaštitne maske biti obvezne, u njoj će sjediti manji broj zastupnika, njih 41 plus predsjedavajući, a aktivirat će se mogućnost elektroničkog glasovanja.