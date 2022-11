Uz samo jedan glas protiv, saborski Odbor za obranu podržao obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj

Saborski Odbor za obranu podržao je vladin prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini - EUMAM, u kojoj bi sudjelovalo do 80 pripadnika Oružanih snaga RH i da u Hrvatsku može ući do 100 pripadnika ukrajinskih snaga

Naime, Vidović je prije napuštanja sjednice rekao kako smatra da takvim postupkom Vlada krši Ustav jer prijedlog Odluke koji je upućen u saborsku proceduru Vlada je uputila bez da je, kao ovlašteni predlagatelj, prethodno zatražila suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića. Time je, smatra, odgovornost za kršenje Ustava, ukoliko dođe do glasanja, prebacila na Hrvatski sabor i izabrane zastupnike koji su na početku mandata prisegli na Ustav.

No, dodao je, od daljnjeg vođenja sjednice, raspravljanja i glasanja izuzima se jer predsjednik RH nije zaprimio zahtjev za prethodnu suglasnost od Vlade RH kao jedinog ovlaštenog predlagatelja sukladno s Ustavom te po njegovu mišljenju nisu stečeni uvjeti za raspravljanje i odlučivanje o prijedlogu te odluke.

Istaknuo je kako osobno, gledajući patnju ukrajinskog naroda i borbu protiv ruske agresije, želi svim srcem podržati pomoć Ukrajini ali ne može to raditi zanemarujući i minorizirajući hrvatski Ustav i zakone. Apelirao je na premijera Andreja Plenkovića i Vladu da postupe u skladu s Ustavom i zakonima te Poslovnikom Vlade i u regularnoj proceduri zatraže suglasnost predsjednika Republike. "Ako u takvoj legalnoj i legitimnoj proceduri odgovor predsjednika RH bude i negativan, pomoć Ukrajini ću podržati. Ali, procedura mora biti kristalno čista i utemeljena na Ustavu i zakonima", rekao je.

Banožić je pokazao i kopije odluka koje su od 2012. godine rađene istom procedurom i tada je sve odluke prikupljao ministar obrane, kao čelnik nadležnog tijela koje predlaže odluku. "Nikada takva odluka nije bila osporavana. Niti kada je današnji predsjednik bio premijer, a isto tako u 2020. i 2021. godini kada je predsjednik Republike i kada sam ja predlagao kao čelnik tijela. Apsolutno nikada ova procedura nije dovođena u pitanje i jasno se vidjelo da je bilo o zakonitoj proceduri kao što je to bilo i kod ove odluke", poručio je Banožić.

Vidovićeva odluka izazvala je i kritike više HDZ-ovih članova Odbora. Ocjenjujući Vidovićev potez izgovorom koji "ne drži vodu", Josip Đakić je pitao zar moraju trpjeti da se takvim "kukavičkim činom" odlaska s Odbora ponovi 90-ta godina kada su se dogodile krucijalne odluke o samostalnosti i neovisnosti i kada se spremao rat. HDZ-ov Ante Bačić upozorio je kako je to već treća sjednica Odbora s koje Vidović "bježi" te je predložio da se za nekoliko dana sazove posebna sjednica na tu temu te od Vidovića zatraži da on da ostavku ili da ga oni razriješe.

Ostojić: Na kraj pameti mi nije da će me netko proglasiti žetončićem

Napominjući kako ta odluka nije pitanje samo Ustava već i pitanje etike, morala, altruizma i svega što nas čini ljudima, Rajko Ostojić rekao je da se tu radi o ruskoj agresiji na Ukrajinu a naša zemlja može pomoći svojim iskustvom ratne kirurgije, razminiravanja i slično. "Ja sam za to, za odluku vlade. Na kraj pameti mi nije da će me netko zbog toga proglasiti žetončićem. To je naprosto pitanje izvan politike u užem smislu riječi", poručio je.