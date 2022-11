Podolnjak: Ustav izrijekom navodi tko su nam saveznice. Ukrajina to nije

Ustavni stručnjak Robert Podolnjak komentirao je obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj

Podolnjak je gostujući na N1 kazao kako ga u ovom slučaju ne zanima dnevna politika i sukob predsjednika i premijera te je naveo da je u ovoj situaciji Ustav iznimno važan. Dodaje kako se samo sporadično govori o članku 7. Ustava koji je za ovu situaciju iznimno važan. Podsjetio je da je taj članak ugrađen u naš Ustav nakon što je Hrvatska postala članica NATO Saveza.

“Mogu reći da sam upoznat s čitavim postupkom donošenja ovog članka 7. On je isključivo mijenjan kad je Hrvatska preuzela obveze ulaskom u NATO Savez i odredbe koje danas čitamo su ugrađene prvenstveno zbog toga”, kaže Podolnjak i dadaje kako se u prijedlogu promjena Ustava to ‘esplicite’ navodi i savjetuje saborskim zastupnicima da to dobro pročitaju.