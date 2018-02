Ususret izborima prijateljstvo Talijana i Bruxellesa ponovno raste zbog gospodarskog uzleta

Ususret predstojećim talijanskim općim izborima koji se održavaju početkom ožujka, čelnici talijanskih stranaka 'promijenili su ploču' i sve više odustaju od svojih euroskeptičnih stavova koji su sve donedavno bili temelj predizborne kampanje

No, kako se bliže izbori većina političara se predomislila i promijenila euroskeptičnu retoriku, pa je tako Renzi krajem siječnja organizirao proeuropski miting u Milanu, pozvavši pritom na ujedinjenje europskih država te jasno određivanje političkih rivala po tom pitanju.

Jedino Sjeverna liga nastavlja 'rogoboriti' protiv Bruxellesa, ali istodobno odustavši od referenduma o izlasku iz eurozone. Trenutno joj jedino smeta bruxelleska politika prema migrantima.

Analitičari Politica smatraju kako je najvažniji razlog ove promjene ponovni rats talijanskog gospodarstva koji je i nadalje ispod prosjeka eurozone, ali je istovremeno znatno brži nego prošlog desetljeća pa se stoga zaključuje kako su glasači manje skloniji negodovanju prema Bruxellesu što je budućnost svjetlija.

Macronov efekt

'Ukoliko bi ankete pokazivale da su Talijani protiv eura i EU, mnogi političari bi bez oklijevanja iskoristili to kao oružje. No, oni to ne čine jer znaju kakvo je javno mnijenje', mišljenja je Massimo Franco, politički analitičar dnevnika Corriere dela Sera.

Analitičari Politica, pak, ističu kako promjeni stava znatno pomaže i tzv. Macronov efekt. Naime, Renzi sve češće spominje francuskog predsjednika i njegove vizije o budućnosti EU pa stoga mnogi vjeruju kako se bivši premijer pokušava ugledati na Macrona i zauzeti njegov centristički stav.

Berlusconi, pak, sve više utječe na svoje koalicijske partnere, prije svega na Sjevernu ligu jer je svjestan kako bi se teško vratio na vlast ukoliko bi mu se usprotivio Berlin. Posljednji razlog za to je što Talijani, kojima je rješavanje migrantske krize prioritetno, osjećaju kako ih je Bruxelles napustio u rješavanju tog osjetljivog problema i stoga što žele da EU za njih napravi što više.