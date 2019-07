Ustavni sud zaključio da HBOR mora dati podatke o korisnicima kredita

Ustavni sud u lipnju je odbacio ustavnu tužbu HBOR-a protiv pravomoćne presude Visokog upravnog suda kojom je toj banci naloženo da građaninu koji je to zatražio dostavi popis korisnika i iznose kredita koje je HBOR dodijelio u razdoblju od 1. kolovoza do 30. rujna prošle godine, objavio je u utorak Jutarnji list

Ustavni sud je zaključio da je ustavna tužba HBOR-a nedopuštena jer se ta banka kao javno-pravno tijelo čiji je osnivač država ne može pozvati na povredu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom. Ni država niti tijela koje je ona osnovala, stoji u obrazloženju Ustavnog suda, nisu ovlašteni podnositi ustavne tužbe u kojima tvrde da im je ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom povrijedilo neko drugo državno tijelo. Naime, Visoki upravni sud protiv čije presude je HBOR podigao ustavnu tužbu također je državno tijelo, ističe Jutarnji.

Odbacujući ustavnu tužbu HBOR-a, Ustavni je sud također zaključio da po prirodi stvari nije moguće povrijediti ljudska prava i temeljne slobode države i javnopravnih tijela koja je država osnovala. Tročlano Vijeće Ustavnog suda pod predsjedanjem suca Mate Arlovića koje je ovo rješenje donijelo pozvalo se na već donesena rješenja Ustavnog suda u sličnim predmetima.

Jutarnji list podsjeća da je riječ o banci čiji temeljni kapital uplaćuje Republika Hrvatska iz državnog proračuna, država također bezuvjetno, neopozivo i na prvi pozivjamči za kredite koje HBOR dodjeljuje, uprave HBOR-a imenuje Vlada, a u njezinim NO-ima sjede ministri. Ta banka proračunskim sredstvima financira razliku između komercijajne i povlaštene kamate.

Banku je država osnovala kako bi ona kreditiranje povlaštenom kamatnom stopom omogućila tvrtkama koje su bitne za strateški gospodarski razvoj Hrvatske, izvoznim tvrtkama te srednjim i malim poduzetnicima.

No, uprave HBOR-a, kako one koje je imenovala SDP-ova tako i one koje je imenovala HDZ-ova Vlada, vode žilavu bitku da korisnici tih kredita ostanu javnosti nepoznati. Uprave te banke uporno odbijaju građane koji traže te podatke pozivajući se na bankarska tajnu i zloupotrebu prava na pristup informacijama, piše Jutarnji list.