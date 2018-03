Uskrsni vikend otvara obilna kiša, no početkom tjedna stižu topliji dani

U subotu će kiša biti češća i obilnija nego u petak. U mnogim će mjestima, uglavnom na Jadranu i uz njega, pasti i više od 50 litara kiše po četvornome metru, što će dodatno potvrditi iznadprosječnu kišovitost ovoga ožujka. Temperatura zraka u većini će krajeva biti malo niža nego u petak. U nedjelju još svježije, ponegdje uz malo kiše, u najvišem gorju čak i uz mogućnost snijega, a od sunčanijeg ponedjeljka toplije

U istočnoj će Hrvatskoj u subotu biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, posebice u Podunavlju ujutro i prijepodne. Iako mjestimične kiše može već biti i u prvom dijelu dana, poslijepodne i navečer bit će češća, a lokalno i izraženija uz grmljavinu. Bit će vjetrovito uz umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar koji će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i zapadni, a zatim i oslabjeti. Najviša temperatura zraka od 17 do čak 22 °C, piše u prognozi HRT-a.

U središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, ponegdje i grmljavinom, a na nekim mjestima bit će i obilnijih oborina. Puhat će umjeren, prijepodne ponegdje i jak jugozapadni vjetar, prolazno sredinom dana u okretanju mjestimice na zapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka uglavnom od 10 do 15 °C.

Obilnijih pljuskova bit će i na jugu Hrvatske, no tek poslijepodne i navečer, a prijepodne ć biti i duljih suhih, pa i sunčanih razdoblja. S jakim i olujnim jugom more će biti i jače valovito. Navečer će slabjeti i okretati na jugozapadnjak. Temperatura zraka od 14 do 18 °C.

U nedjelju će na Jadranu biti malo svježije, kiše će biti manje, a sunčanih razdoblja više. Važno je i da će vjetar biti slabiji, puhat će uglavnom umjeren sjeverozapadnjak, potkraj dana na sjeveru jugo, kojeg će ponovno biti i duž ostatka obale u prvim danima idućeg većinom sunčanog i ponovno sve toplijeg tjedna.