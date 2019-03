Horvatinčić je kriv! Sud u Šibeniku presudio: 4 godine i 10 mjeseci zatvora

Tomislav Horvatinčić proglašen je krivim za izazivanje pomorske nesreće u kojoj je u kolovozu 2011. smrtno stradalo dvoje talijanskih nautičara, bračni par Francesco i Mariella Salpietro. Dobio je 4 godine i 10 mjeseci zatvora, mora platiti sudske troškove u iznosu od 190.000 kuna i zabranjeno mu je upravljanje vozilima na pet godina. Na izricanju presude na Općinskom sudu u Šibeniku Horvatinčić se nije pojavio

Sudac je ustvrdio da je, između ostalog, sporno to što je dva dana nakon nesreće Horvatinčić bio kod doktora i nije spominjao sinkopu Pomorska skica koju je Horvatinčić izradio nakon nesreće također ukazuje na to da nije izgubio svijest neposredno prije sudara, što znači da je bio ubrojiv i mogao je vladati svojom voljom. 'On uopće nije uočio plovilo oštećenika. To je isključivo Horvatinčićev propust', rekao je sudac u svom obrazloženju, dodajući da je Horvatinčić u punoj brzini naletio na jedrilicu i da je bio svjestan da može ugroziti druge.

Olakotne okolnosti, kada je riječ o visini kazne, su starija dob i zdravlje Tomislava Horvatinčića, a otegotna to što je višestruko kažnjavan zbog prometa.