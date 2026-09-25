Ovaj grad umirovljenicima subvencionira gotovo cijelu policu dopunskog osiguranja

Rok je 30. studenoga 2026., a obrazac je dostupan na gradskim stranicama i u gradskoj upravi.

Mjera je isprva bila namijenjena hrvatskim državljanima s prebivalištem na Rabu starijima od 65 godina. Dobni je uvjet potom ukinut za umirovljenike. Status trebaju dokazati dokumentacijom, a novac im se nakon podnošenja zahtjeva i potrebnih dokaza isplaćuje na tekući ili zaštićeni račun, piše Dnevnik.hr.

Pomoć nude i Novalja te istarske općine

Novalja za dopunsko osiguranje daje 10 eura mjesečno, ukupno 120 eura u 2026.

Pravo imaju umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije osobe te stariji od 65 godina koji nisu u mirovini i ne ostvaruju dohodak od rada ili samostalne djelatnosti. Potrebni su hrvatsko državljanstvo, prebivalište u Novalji i polica za 2026., ugovorena s HZZO-om ili drugim osiguravateljem.

Zahtjev se može predati elektronički, osobno ili preporučenom poštom do 30. studenoga.

Funtana izdvaja osam eura mjesečno za umirovljenike i osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile mirovinu, uz uvjet da imaju sklopljenu ili obnovljenu policu. Pomoć ne mogu dobiti umirovljenici koji uz mirovinu imaju prihod iz redovnog radnog odnosa ni oni kojima premiju već plaća država. Isplata je u lipnju i prosincu, za mjesece u kojima je polica vrijedila.

U Tar-Vabrigi subvencija ovisi o prihodima. Umirovljenicima s prosječnim mjesečnim prihodima do 500 eura Općina pokriva cijelu premiju, najviše 180 eura godišnje. Onima s prihodima višima od 501 eura, a do 920 eura, pokriva polovicu premije, najviše 90 eura.

U izračun ulaze i druga primanja te prihodi bračnog ili izvanbračnog partnera u zajedničkom kućanstvu. Zahtjevi se podnose od 1. do 31. listopada.

U Zagrebu premija ovisi o prihodima

Zagreb naknadu za premiju isplaćuje korisnicima gradske novčane naknade za umirovljenike, koja ovisi o prihodima i ima četiri skupine korisnika.

Dio građana ima pravo i na policu čiju premiju plaća država. Prihodovni cenzus za 2026. iznosi 458,08 eura mjesečno po članu obitelji, odnosno 573,50 eura za samca. Za ostale je HZZO-ova polica od 1. veljače poskupjela s 9,29 na 15 eura mjesečno.