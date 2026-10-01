Vlada odbila inicijativu 54 zastupnika za opoziv Plenkovića: 'Neuspjeli PR uradak'

Vlada Republike Hrvatske odbija sve navode iz Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade kao neutemeljene te ističe da nema osnove za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vlade

Tako glasi druga rečenica očitovanja Vlade, kojeg osobno potpisuje premijer Andrej Plenković. Uz dugotrajno objašnjenje spornih pitanja, napose djelovanja institucija po pitanju ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću i drugim krajevima Hrvatske te analizama vode, tla i hrane u blizini Gospića. "Prijedlog potpisan od 54 zastupnika u Hrvatskome saboru neuspjeli je PR uradak i još jedan oporbeni pamflet prepun neistina, konstrukcija i podmetanja, čiji je jedini cilj nanošenje političke štete Vladi, a ne briga o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi u Hrvatskoj. Svoje stajalište Vlada temelji na činjenicama koje se navode u nastavku ovoga očitovanja", naveo je Plenković.

Gospić kao sporno pitanje Dodao je da je "nezakonito odlaganje otpada u Gospiću nedopustivo je, a Vlada će učiniti sve što je nužno da se otpad što prije ukloni, lokacija potpuno sanira, zaštite zdravlje ljudi i okoliš". "Zabrinutost građana Gospića i Like je razumljiva, a naša je dužnost osigurati adekvatnu reakciju države, provesti plan sanacije te potpuno i pouzdano informirati javnost. Vlada stoga istodobno djeluje na četiri područja: štitimo ljude i okoliš, provodimo sanaciju u fazama, inzistiramo na odgovornosti počinitelja i unaprjeđujemo sustav kako se ovakvi slučajevi ne bi ponovili, a tijela kaznenog progona istovremeno provode kazneni postupak", napisao je Plenković. Podsjetio je da je sredinom 2024. godine osnovano Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, koje je između ostalog, zaduženo i za zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i vodnim resursima. "Gospodarenje otpadom je prioritet programa Vlade, osobito u okviru prioriteta zelene tranzicije, što uključuje daljnji razvoj centara za gospodarenje otpadom, kao i sanacije odlagališta diljem Hrvatske, u suradnji sa županijama, općinama i gradovima. Za projekte gospodarenja otpadom i sanacije odlagališta, do sada je uloženo 716 milijuna eura bespovratnih sredstava; sanirano je 31 odlagalište neopasnog otpada na 57 hektara, a kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti financirano je 629 projekata, uključujući infrastrukturu, reciklažna dvorišta, postrojenja i sanacije. Otvorena su i dva centra za gospodarenje otpadom, Biljane Donje i Babina gora", istaknuto je u dokumentu.