USKOK u novoj akciji: Objavljeno kako je muljala građevinska inspektorica

USKOK je, nakon provedene istrage pokrenute 12. veljače, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvoje hrvatskih državljana (1968., 1971.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti

Optužnicom im se stavlja na teret da su se, u razdoblju od studenoga 2023. do ožujka 2024. godine u Varaždinu, I. okr. - voditeljica Službe građevinske inspekcije Državnog inspektorata Područnog ureda Varaždin - i II. okr. - odgovorna osoba i voditelj poslovanja tri trgovačka društva - dogovorili da će II. okr. nagraditi I. okr. ako svoje postupanje prilikom obavljanja poslova građevinske inspekcije usmjeri u korist njegovih društava te ako ga pravovremeno upozori na postupanja Državnog inspektorata, navodi USKOK. Tako je II. okr. 28. studenoga 2023., čim ga je I. okr. obavijestila da se nalazi u prodajnom salonu jednog od njegovih društava, naložio svojoj radnici da za I. okr. umanji cijenu za naručene proizvode za 70 posto, neovisno o iznosu i sadržaju ponude, slijedom čega je I. okr. kupila proizvode po cijeni umanjenoj za 3.117,34 eura.

Zauzvrat je I. okr., odmah po zaprimanju zahtjeva za inspekcijski nadzor nad građevinskim radovima na zgradi u Varaždinu u vlasništvu jednog od društava II. okr., s ciljem da se tijekom inspekcijskog nadzora ne utvrde nepravilnosti, obavijestila II. okr. da će navedeni nadzor 19. ožujka 2024. osobno obaviti. Pritom su se dogovorili da će II. okr. naložiti da se samo toga dana smanji opseg građevinskih radova jer za njih nije ishodio građevinsku dozvolu. Zatim je I. okr., protivno Zakonu o Državnom inspektoratu, sastavila dopis u kojem je neistinito navela da je obavila nadzor po svim etažama zgrade te da nema elemenata za pokretanje građevinskog inspekcijskog nadzora, čime je društvu u vlasništvu II. okr. omogućila nastavak građevinskih radova bez odgovarajuće građevinske dozvole. Jedan od krakova antikorupcijske akcije Riječ je, kako javlja Hina, o jednom od krakova antikorupcijske akcije u kojoj je u Varaždinu i Zagrebu sredinom veljače ove godine uhićeno 14 osoba, nakon čega je Uskok pokrenuo tri odvojene istrage.

Prvim krakom istrage zahvaćeni su direktor varaždinske Čistoće Zoran Svetec, njegov zamjenik Saša Avirović i dvojica poduzetnika čijim su tvrtkama gradski dužnosnici navodno pogodovali u nabavi komunalnih vozila, dok je drugim krakom istrage obuhvaćeno osmero okrivljenika, među kojima su bivša saborska zastupnica SDP-a Barbara Antolić Vupora i varaždinski pročelnik za gradnju i komunalno gospodarstvo Vlado Podbrežnički koji joj je navodno pogodovao u izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće, iako nije ispunjavala uvjete.

Barbara Antolić Vupora Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja







