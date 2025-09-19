Nobilo o odgodi suđenja: Treba uvesti kontinuirano suđenje po uzoru na SAD

Zbog nedolaska bivšeg ministra Tomislava Tolušića , koji se ispričao bolešću, u petak je na Županijskom sudu u Zagrebu odgođen početak suđenja zbog nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem. U aferi 'Po babi i stričevima' Uskok uz Tolušića i Miloševića tereti Darka Horvata , prvog ministra uhićenog tijekom mandata, Josipa Aladrovića te gradonačelnika Županje Damira Juzbašić .

'Kada počne suđenje ono traje svaki radni dan do završetka postupka. Kada bi mi u suđenjima od posebnog interesa javnosti uveli kontinuirano suđenje, ono bi bilo brže i daleko kvalitetnije. Međutim, uvjet bi bio da su svi sudionici postupka dobro pripremljeni za raspravu', kazao je Nobilo.

Prema Nobilovim procjenama, kontinuirano suđenje od podizanja optužnice do izricanja pravomoćnosti presude trajalo bi do tri godine. Odgodu početka suđenja komentirala je i Višnja Drenski Lasan, braniteljica prvookrivljenog Darka Horvata, ocijenivši da je potvrda o bolesti okrivljenog Tomislava Tolušića došla 'prilično kasno' te da nije bilo vremena da se raspravi ranije odgodi.

Drenski Lasan: U Horvatovom interesu je da suđenje čim prije počne

Istaknula je da je njezinom branjeniku u interesu da suđenje čim prije počne te da se Horvat i nadalje ne osjeća krivim za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, ali nije željela otkriti taktiku obrane. Nadodala je da će obrana inzistirati na ispitivanju u svojstvu svjedoka onih okrivljenika koji su ranije postigli sporazumnu presudu s Uskokom, nakon priznanja krivnje.

Tolušić je zahtjev za odgodom ročišta sudu dostavio u četvrtak poslijepodne, a sutkinja Ana Kovačević kazala je da će njegovu dokumentaciju proslijediti sudskom vještaku kako bi utvrdio je li traženje odgode bilo opravdano.

Ako se utvrdi da nije, trošak rasprave podmirit će Tolušić, kazala je sutkinja, ističući da je Tolušić mogao i ranije poslati zahtjev za odgodom, kako okrivljenici koji nisu iz Zagreba ne bi trebali putovati na sud.

Uskokova optužnica za aferu 'Po babi i po stričevima' tereti Horvata, Tolušića i Miloševića za pogodovanje pri dodjeli novčani potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, a bivšeg ministra Aladrovića i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića za nezakonita zapošljavanja.