Nakon noćnog provoda zapalio suhu travu i stiropor, uhićen je

Splitsko-dalmatinska policija uhitila je muškarca kojeg dovodi u vezu s požarom što je rano jutros izbio na Čiovu, na predjelu Saldun. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija sumnja da je požar izazvao dok se alkoholiziran vraćao iz noćnog provoda
Dojavu o vatri građani su uputili oko 5.35 sati. Vatrogasci su požar ugasili otprilike pola sata kasnije i spriječili njegovo daljnje širenje. Na mjestu događaja policija provodi očevid.
Policajci su odmah nakon dojave izašli na teren, a pregledom dostupnih snimki videonadzora vrlo brzo identificirali muškarca kojeg povezuju s požarom.
Otprilike sat i pol nakon izbijanja vatre doveden je u policijske prostorije. Utvrđeno je da je riječ o hrvatskom državljaninu kojem je izmjerena koncentracija alkohola od 1,08 promila.
Prema dosad utvrđenim okolnostima, policija sumnja da se muškarac vraćao iz noćnog provoda te upaljačem zapalio suhu travu i stiropor koji su se nalazili uz drvene palete.
Muškarac je uhićen, a protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.