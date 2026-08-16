POŽAR NA ČIOVU

Nakon noćnog provoda zapalio suhu travu i stiropor, uhićen je

L. F.

16.08.2026 u 14:24

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Splitsko-dalmatinska policija uhitila je muškarca kojeg dovodi u vezu s požarom što je rano jutros izbio na Čiovu, na predjelu Saldun. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija sumnja da je požar izazvao dok se alkoholiziran vraćao iz noćnog provoda

Dojavu o vatri građani su uputili oko 5.35 sati. Vatrogasci su požar ugasili otprilike pola sata kasnije i spriječili njegovo daljnje širenje. Na mjestu događaja policija provodi očevid.

Policajci su odmah nakon dojave izašli na teren, a pregledom dostupnih snimki videonadzora vrlo brzo identificirali muškarca kojeg povezuju s požarom.

Otprilike sat i pol nakon izbijanja vatre doveden je u policijske prostorije. Utvrđeno je da je riječ o hrvatskom državljaninu kojem je izmjerena koncentracija alkohola od 1,08 promila.

Prema dosad utvrđenim okolnostima, policija sumnja da se muškarac vraćao iz noćnog provoda te upaljačem zapalio suhu travu i stiropor koji su se nalazili uz drvene palete.

Muškarac je uhićen, a protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

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