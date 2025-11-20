USKOK-ova akcija na Jankomiru: Petero ispitano, ostali stižu tijekom večeri i ujutro

Od osam uhićenih, njih petero je danas poslijepodne došlo na ispitivanje u USKOK. Ostali bi trebali doći ili tijekom večeri ili sutra ujutro. Nakon što završe ispitivanja, USKOK će odlučiti o daljnjim koracima, piše HRT .

'Radi se o opsežnom istraživanju, provedenom na više lokacija, a sve na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu. Akcijom je obuhvaćeno osam fizičkih osoba i više pravnih osoba, a sumnjiče se za korupciju, zlouporabu položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje i poticanje na ta nedjela', rekao je ranije ministar Davor Božinović.

Malverzacije su navodno prikrivane teko da je novac prebacivan na različite račune, a kasnije je utrošen na kupnju nekretnina. Cijeli projekt bio je vrijedan oko 2 milijuna eura.