korupcija u klinici

USKOK-ova akcija na Jankomiru: Petero ispitano, ostali stižu tijekom večeri i ujutro

Bi. S.

20.11.2025 u 19:51

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

U novoj akciji policije i USKOK-a uhićeno je osam osoba na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine zbog sumnje da su počinile koruptivna kaznena djela vezana uz građevinske radove u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru

Od osam uhićenih, njih petero je danas poslijepodne došlo na ispitivanje u USKOK. Ostali bi trebali doći ili tijekom večeri ili sutra ujutro. Nakon što završe ispitivanja, USKOK će odlučiti o daljnjim koracima, piše HRT.

Privođenje uhićenih povezanih sa slučajem bolnice u Jankomiru
  • Privođenje uhićenih povezanih sa slučajem bolnice u Jankomiru
  • Privođenje uhićenih povezanih sa slučajem bolnice u Jankomiru
  • Privođenje uhićenih povezanih sa slučajem bolnice u Jankomiru
  • Privođenje uhićenih povezanih sa slučajem bolnice u Jankomiru
Privođenje uhićenih povezanih sa slučajem bolnice u Jankomiru Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL

'Radi se o opsežnom istraživanju, provedenom na više lokacija, a sve na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu. Akcijom je obuhvaćeno osam fizičkih osoba i više pravnih osoba, a sumnjiče se za korupciju, zlouporabu položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje i poticanje na ta nedjela', rekao je ranije ministar Davor Božinović.

Malverzacije su navodno prikrivane teko da je novac prebacivan na različite račune, a kasnije je utrošen na kupnju nekretnina. Cijeli projekt bio je vrijedan oko 2 milijuna eura.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prtisak na agresora

prtisak na agresora

Kallas: Plan EU-a je oslabiti Rusiju i podržati Ukrajinu
čeka se od siječnja

čeka se od siječnja

SAD jača pritisak na političare u BiH radi gradnje 'Južne interkonekcije'
stanje se ne smiruje

stanje se ne smiruje

Užas u Vijetnamu: 41 osoba poginula u poplavama, obilne padaline ne posustaju

najpopularnije

Još vijesti