Pravi ugriz zime: Početak vikenda bit će oblačan, snježan i vjetrovit

Petak pretežno oblačan i razmjerno hladan, često i vjetrovit, uz povremenu kišu, na kopnu ponegdje i snijeg, osobito u gorju uz zadržavanje na tlu

'U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti oblačno, povremeno uz kišu, uglavnom na zapadu i snijeg. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka između 1 i 5 °C. U središnjoj Hrvatskoj malo hladnije. Bit će oblačno uz susnježicu i snijeg. Oborina je vjerojatnija ujutro te ponovno prema večeri. Većinom umjeren sjeverni vjetar prema kraju dana će jačati. Jačat će i bura na sjevernom Jadranu, pa će navečer biti jaka i olujna, podno Velebita na udare i orkanska. Na obali će povremeno padati kiša, u gorju snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača.

Snijeg na Sljemenu Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL







Snijeg na Sljemenu

Kraćih sunčanih razdoblja može biti uglavnom na otocima. U visinskim predjelima temperatura zraka oko 0 °C. Na Jadranu najniža većinom od 4 do 9 °C, a najviša između 7 i 12 °C. Mnogo oblaka bit će i u Dalmaciji, a lokalno je prema jugu moguća obilna kiša te grmljavina. Na sjevernom dijelu će zapuhati umjerena do jaka bura, dok će se južnije od Splita veći dio dana zadržati umjeren jugozapadnjak. More stoga malo do umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 9 u unutrašnjosti do 15 °C na otocima. Podjednake vrijednosti i na pretežno oblačno te kišovitom krajnjem jugu Hrvatske, gdje također mjestimice može biti obilne oborine. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar i jugo', prognozira za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

