USKOK istražuje: Oštetili INA-u i državni proračun za milijune kuna

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv 14 hrvatskih državljana (1986., 1976., 1975., 1998., 1967., 1971., 1952., 1983., 1985., 1972., 1973., 1973., 1975. i 1975.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i krađe u sastavu zločinačkog udruženja. (20. 11. 2019.), priopćeno je na službenim stranicama USKOK-a.

Prenosimo priopćenje u cjelosti:

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od lipnja do studenoga 2019. godine, na području Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije te otoka Murtera, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike u cilju stjecanja nepripadne materijalne dobiti nabavom i prijevozom plinskog kondenzata – „gazolina“ s lokacije ilegalne bušotine na kondenzatovodu Kalinovac - Šandrovac te njegovom isporukom na područje više gradova i županija u Hrvatskoj radi njegove daljnje preprodaje na ilegalnom tržištu, znajući da je njegova slobodna prodaja zabranjena. U cilju realizacije dogovorenog, I. okr. je u mjestu Sirova Katalena postavio ilegalni priključak na taj kondenzatovod, odakle su on, II., III. i IV. okr, po njegovom nalogu i sukladno ranije dogovorenom rasporedu, istakali kondenzat u plastične spremnike od 1000 litara. Sukladno uputama I. okr. su potom IV., VII. XI., XII. i XIV. okr. plinski kondenzat prevozili do krajnjih kupaca, dok su II., III., V., VI., VIII., IX., X. i XIII. okr. bili zaduženi za ilegalni transport, skladištenje, upravljanje vozilima tijekom transporta kao prethodnica te kontaktiranje daljnjih kupaca. Na opisani način su uzeli i u zajedničku korist zadržali ukupno 581.270 litara plinskog kondenzata kojeg su na ilegalnom tržištu prodali po cijeni od najmanje dvije kune po litri, čime su ostvarili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 1,1 milijuna kuna, koju su zajednički podijelili.

Trgovačko društvo INA Industrija nafte d.d. oštetili su za najmanje 1,5 milijuna kuna, a Državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 2,1 milijuna kuna.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv osmorice okrivljenika.