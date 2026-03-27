USKOK došao do Pavleka u Turskoj

Turski tužitelji su prema uputama kolega iz Uskoka Pavleku oduzeli mobitele i obavili pretragu
Vedrana Pavleka su u Turskoj pretražili tamošnji kolege prema uputama USKOK-a, doznaje net.hr.
Pretraga se dogodila 24 sata nakon uhićenja u Hrvatskom skijaškom savezu (HSS), a s Pavlekom je već ranije bio uspostavljen kontakt. Sve je krenulo u četvrtak ujutro te se Pavleka i još četiri osobe sumnjiči da su od 2014. godine do danas izvukli najmanje 30 milijuna eura iz te institucije.
Među osumnjičenima su i Damir Raos, bivši glavni tajnik HSS-a, kao i bivši glasnogovornik Nenad Eror. Eror je pritom nedavno bio uhićen sa 120 tisuća eura u automobilu na graničnom prijelazu Bregana.
Istražuje se i Hrvatski olimpsijki odbor
Ministar turizma Tonči Glavina ranije je osudio izvlačenje novca navodeći da se time narušava ugled i integritet cijelog sustava sporta.
'Takvo djelovanje je, naravno, štetno za sve njegove dionike i zahtjeva jasno utvrđivanje odgovornosti', naveo je.
Na meti istrage je također i Hrvatski olimpijski odbor koji doduše niječe bilo kakve ilegalne aktivnosti.