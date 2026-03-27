USKOK došao do Pavleka u Turskoj

Ivor Kruljac

27.03.2026 u 18:57

Izvanredna vijest
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Neven Bučević/Tportal
Turski tužitelji su prema uputama kolega iz Uskoka Pavleku oduzeli mobitele i obavili pretragu

Vedrana Pavleka su u Turskoj pretražili tamošnji kolege prema uputama USKOK-a, doznaje net.hr.

Pretraga se dogodila 24 sata nakon uhićenja u Hrvatskom skijaškom savezu (HSS), a s Pavlekom je već ranije bio uspostavljen kontakt. Sve je krenulo u četvrtak ujutro te se Pavleka i još četiri osobe sumnjiči da su od 2014. godine do danas izvukli najmanje 30 milijuna eura iz te institucije.

Među osumnjičenima su i Damir Raos, bivši glavni tajnik HSS-a, kao i bivši glasnogovornik Nenad Eror. Eror je pritom nedavno bio uhićen sa 120 tisuća eura u automobilu na graničnom prijelazu Bregana.

Istražuje se i Hrvatski olimpsijki odbor

Ministar turizma Tonči Glavina ranije je osudio izvlačenje novca navodeći da se time narušava ugled i integritet cijelog sustava sporta.

'Takvo djelovanje je, naravno, štetno za sve njegove dionike i zahtjeva jasno utvrđivanje odgovornosti', naveo je.

Na meti istrage je također i Hrvatski olimpijski odbor koji doduše niječe bilo kakve ilegalne aktivnosti.

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

Plenković obećao pomoć Zagrebu: Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu

  • 18:31

    Civilna zaštita: Budite i dalje na oprezu Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je više od 4000 poziva od jučer, 26. ožujka do danas zbog posljedica snažnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb i Zagrebačku županiju, javili su iz Ravnateljstva civilne zaštite.  Zabilježene su i veće štete: oštećen Košarkaški centar Dražen Petrović, oštećen dio nadstrešnice na bolnici Rebro, oštećenja na više škola i vrtića.  Prema svim Županijskim centrima 112 zaprimljeno više od 4700 poziva. Osim Zagreba, najviše dojava stiglo je iz Županijskih centara 112 Karlovac (160) i Krapina (100). "Službe su i dalje na terenu i marljivo rade na otklanjanju posljedica. Budite i dalje na oprezu", poručuju iz Civilne zaštite.

  • 18:26

    Tomašević: Najveća šteta na autima i zgradama Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je u petak, prilikom obilaska šteta na jezeru Bundek, da će prava normalizacija tramvajskog prometa biti moguća tek u ponedjeljak, a naglasio je i da je oštećeno 39 dječjih vrtića, 27 osnovnih škola i 16 srednjih škola.  >> OPŠIRNIJE <<

  • 17:39

    Poplava prijeti okolici Zaprešića "Zbog rasta vodostaja rijeke Krapine zatvorena je za promet Kolodvorska ulica u Kupljenovu i most preko Krapine od Stare Zagorske prema Vodoprivredi Kupljenovo", izvijestili su iz Grada Zaprešića.
izbjegnuta tragedija

izbjegnuta tragedija

Drama u Lici: Obitelj s četvero djece ostala zametena u snijegu, spasili ih HGSS-ovci
pokrenuta istraga

pokrenuta istraga

Uskok objavio za što tereti Vedrana Pavleka. Evo kako se iz Skijaškog saveza izvuklo 30 milijuna eura

