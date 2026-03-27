USKOK došao do Pavleka u Turskoj

Vedrana Pavleka su u Turskoj pretražili tamošnji kolege prema uputama USKOK-a, doznaje net.hr.

Pretraga se dogodila 24 sata nakon uhićenja u Hrvatskom skijaškom savezu (HSS), a s Pavlekom je već ranije bio uspostavljen kontakt. Sve je krenulo u četvrtak ujutro te se Pavleka i još četiri osobe sumnjiči da su od 2014. godine do danas izvukli najmanje 30 milijuna eura iz te institucije.

Među osumnjičenima su i Damir Raos, bivši glavni tajnik HSS-a, kao i bivši glasnogovornik Nenad Eror. Eror je pritom nedavno bio uhićen sa 120 tisuća eura u automobilu na graničnom prijelazu Bregana.