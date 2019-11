Upozorenje iz SAD-a: Tisuće pritvorenih pripadnika Islamske države u Siriji su 'tempirana bomba'

Oko 10.000 pritvorenih pripadnika Islamske države i njihove obitelji u logorima u sjeveroistočnoj Siriji predstavljaju veliki sigurnosni rizik, rekao je utorak visoki dužnosnik State Departmenta, mada je milicija sirijskih Kurda saveznica Sjedinjenih Država potpuno sposobna čuvati ih.

"To nije posebno sigurna situacija", rekao je dužnosnik novinarima u konferencijskom telefonskom razgovoru. "To je tempirana bomba koja otkucava imati većinu od 10.000 zatvorenika od kojih su mnogi strani borci", rekao je on i ponovio stajalište Washingtona da ih treba vratiti u zemlje iz kojih su došli.