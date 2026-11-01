osmijeh sreće

Uplatio 4,50 eura, a osvojio 255 tisuća eura. Evo gdje je uplaćen dobiti listić Lota 6

V. B.

01.11.2026 u 21:54

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Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Zoonar/H Landshoeft, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia
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U večerašnjem izvlačenju 88. kola igre Loto 6 izvučeni su brojevi: 8, 14, 17, 22, 39, 44 i dopunski broj 42, koji su jednom igraču donijeli dobitak 6 u iznosu od 255.242,84 eura, objavila je Hrvatska lutrija.

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu: HRVATSKA LUTRIJA, KORZO 27, RIJEKA. Sretni dobitnik odigrao je listić od 10 kombinacija i dvije dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 4,50 €. Sljedeće izvlačenje za igru Loto 6 je u četvrtak, 5.11.2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 150.000,00 eura.

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