Uplatio 4,50 eura, a osvojio 255 tisuća eura. Evo gdje je uplaćen dobiti listić Lota 6

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu: HRVATSKA LUTRIJA, KORZO 27, RIJEKA. Sretni dobitnik odigrao je listić od 10 kombinacija i dvije dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 4,50 €. Sljedeće izvlačenje za igru Loto 6 je u četvrtak, 5.11.2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 150.000,00 eura.