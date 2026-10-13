Netko je postao bogatiji za 120 milijuna eura: Bio je dovoljan jedan listić i 7 brojeva

U večerašnjem izvlačenju 82. kola Eurojackpota izvučeni su brojevi 11, 17, 20, 22, 35 – 4, 8 koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 i 120 milijuna eura, priopćila je Hrvatska lutrija.

Evidentirano je i sedam dobitaka 5+1, koji su igračima donijeli nešto manje od tri milijuna eura.