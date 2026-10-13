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Netko je postao bogatiji za 120 milijuna eura: Bio je dovoljan jedan listić i 7 brojeva

M.Da.

13.10.2026 u 21:45

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Alena Ceplová / Česká ilustrační fotografie / Profimedia
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Osim glavnog dobitka, sedam puta je pogođeno i 5+1, što je igračima donijelo nešto manje od tri milijuna eura

U večerašnjem izvlačenju 82. kola Eurojackpota izvučeni su brojevi 11, 17, 20, 22, 35 – 4, 8 koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 i 120 milijuna eura, priopćila je Hrvatska lutrija.

Evidentirano je i sedam dobitaka 5+1, koji su igračima donijeli nešto manje od tri milijuna eura.

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U Hrvatskoj je najveći dobitak bio 4+2, kojeg je ostvarilo troje igrača. Oni su dobili 1780 eura. 

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota bit će u petak, 16. listopada. 

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